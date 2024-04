Abdón rompe su silencio con un emotivo mensaje a la afición del Mallorca: "Moriré a vuestro lado siempre"

Abdón Prats ha roto su silencio con un emotivo mensaje compartido en las redes sociales que son amor puro hacia el mallorquinismo. Visiblemente tocado por la derrota en la final de la Copa del Rey ante el Athletic en la que no jugó ningún minuto (1-1), el delantero artanenc ha escrito con sentimiento un texto dedicado exclusivamente a los aficionados. "Sois el corazón que hace latir este club, los que nos ponéis los pelos de punta en los grandes citas y no tan grandes. Esta la hemos perdido, pero yo me siento campeón con todo lo que viví el sábado a vuestro lado, como uno más", reza su primer tuit de un hilo de tres.

El ariete muestra su reconocimiento por el esfuerzo de miles de mallorquinistas por haberse desplazado a Sevilla, a pesar de los elevados precios y de las dificultades del viaje. "Aunque estéis cabreados respondéis, aunque el camino sea difícil, llegáis. Sois lo mejor que tiene este club. Nunca podré agradecer lo que hacéis por el club, por nosotros y por mí personalmente. No sé qué decir, me quedo sin palabras, esto no se paga con nada que os podáis imaginar. Eternamente agradecido y no olvidéis nunca, pero nunca, que moriré a vuestro lado siempre. Sois los mejores y sí, os quiero con locura. Visca el Mallorca, ahora y siempre".

Estas palabras han despertado mensajes muy cariñosos hacia el delantero de una buena parte de la afición que no entendió que no saltara al césped de La Cartuja en la final de su vida. El que ha finalizado como 'pichichi' de la competición copera con seis tantos, honor que compartirá para siempre con Villalibre (Athletic) y Douvikas (Celta), tendrá por siempre la espina clavada de no haber podido contribuir a ayudar al equipo desde el verde.