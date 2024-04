Rafa Nadal acudirá a la final de la Copa del Rey de Sevilla

Rafa Nadal será uno más de los 21.000 aficionados del Mallorca que animarán al equipo en la final de la Copa del Rey que se disputa este sábado en Sevilla. El tenista manacorí, que este jueves anunció que causaría baja en el Masters1.000 de Montecarlo, ha confirmado su presencia en La Cartuja, según ha informado Carrusel Deportivo de la Cadena Ser. Además, no se desplazará solo hasta tierras andaluzas ya que estará acompañado por su entrenador y también leyenda del deporte mallorquín, Carlos Moyá. Ambos respaldarán a los de Javier Aguirre en su histórico duelo frente al Athletic Club tras llegar a la capital hispalense en un vuelo chárter privado.

Nadal ya apoyó al equipo bermellón en Son Moix en la eliminatoria de cuartos de final de la presente edición de la Copa del Rey y que tuvo final feliz porque el Mallorca venció por 3-2 en un encuentro memorable en un estadio entregado. En aquella ocasión acudió al feudo de los baleares acompañado por uno de sus primos y pudo ver por primera vez en vivo el resultado final de la remodelación del estadio. Además, el club le regaló una camiseta, en manos del CEO Alfonso Díaz, y tras el choque quiso felicitar en persona a Abdón Prats, autor de dos goles y uno de los héroes del choque.

El deportista, que había previsto estar solo unas semanas de baja y empezar a disputar partidos ya en febrero, ha tenido diferentes molestias que le han impedido volver a las pistas. Sus únicas apariciones han sido la exhibición en Las Vegas ante Carlos Alcaraz y la entrega de premios de su Fundación, en la que ya dejó entrever dudas en cuanto a su reaparición en Mónaco. Finalmente, su negativa a jugar en Mónaco le ha abierto las puertas de vivir un encuentro histórico para el Mallorca. «¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja», confesó resignado.