Obligación de ganar; ilusión de ‘campeonar’

La excitación que se vive estos días en la Ciudad Deportiva del Athletic Club, en Lezama, no tiene nada, nada, que ver con la paz, silencio y serenidad que reina en la zona deportiva Antonio Asensio, de Son Bibiloni, donde un Real Mallorca motivadísimo espera viajar con la sana intención de rematar una de las temporadas (coperas) más impresionantes de su historia.

La imperiosa necesidad de ganar el trofeo que recorre los vestuarios de Lezama, donde nadie puede pensar en perder, donde existe la descarada obligación de ganar, no tiene tampoco mucho que ver con la ilusión y el “sí se puede” que circula por el coqueto vestuario rojillo de Son Bibiloni, donde todo el mundo piensa que lo más difícil ya se ha conseguido: estar en la final.

El bullicio, tremendo, la locura sin precedentes, perdón, sí, con 38 precedentes anteriores, que respira la ciudad de Bilbao, vestida de rojo y blanco desde hace días, no es comparable al pasotismo y (casi) indiferencia que palpita en Palma y en la isla, donde el fútbol y el Real Mallorca, propiedad de un rico norteamericano que ni aparece por aquí, no es “lo más importante entre las cosas menos importantes de la vida”, como dijo el maestro Arrigo Sacchi.

La final de este sábado, que igual acaba el domingo, representa para los dos contendientes mundos totalmente distintos, alejados, hasta disparatados. El Athletic, el más copero de los equipos españoles, lógicamente junto a Barça y Real Madrid, tiene como destino ganar “siempre” la Copa del Rey (o de quien sea). Su afición lo considera algo básico. Es su ADN. “Aquí empieza la temporada y tu misión es jugar la final de la Copa”, me dijo ayer uno de los titulares rojiblancos, uno de los más vascos de todos. “Todo lo demás, si viene, se da por añadido”.

Bilbao, entero, está forrado de banderas del Athletic. Dicen que, en el estadio de La Cartuja, habrán 20.000 aficionados vascos y 20.000 seguidores del ‘Mallorqueta’. Lo que no dicen es que, en la ciudad, en los alrededores del estadio, en los bares y restaurantes de Sevilla habrán otros 20.000 rojiblancos más. La fiebre de la Copa en Bilbao es otra cosa, otro rollo.

No importa viajar sin entrada. Se viaja y punto. Es más, ha habido cientos de seguidores del Athletic que pretendieron comprar el billete de avión, de ida y vuelta, que adquirieron “por si acaso” los hinchas de la Real Sociedad y no pudieron comprarlos porque las compañías aéreas no admitieron cambiar el nombre del pasajero.

Aunque “las finales las carga el diablo”, como me reconoció este titular del Athletic, lo cierto es que todos en Bilbao piensan que esta final no se le puede escapar a su equipo. ¡Pero si tienen hasta la Gabarra reluciente y el horario y trayecto por la Ría confeccionado!

Poco importa (o nada) que Ernesto Valverde recuerde continuamente que el Athletic ha perdido las últimas seis finales coperas que ha disputado (1985, 2009, 2012, 2015, 2020 u 2021). Poco importa que el ‘Txingurri’ no cese de decirles a sus leones (y cachorros, pues hay muchos jóvenes en su reluciente plantilla) que el Real Mallorca de Javier Aguierre es hermético, sólido, difícil de ganar y que ha llegado a la final con una trayectoria sorprendente.

Y, enfrente de tanto favoritismo, aparece un Real Mallorca con cara de Cenicienta y cuerpo de Robin Hood, para robar a los ricos y saciar la ilusión de los pobres. El ‘Mallorqueta’ acude a Sevilla con los deberes hechos y el sueño de repetir el triunfo del 2003, con Gregorio Manzano, Samuel Etoo y Walter Pandiani, dos de los más grandes guerreros que ha dado el fútbol mundial.

El Mallorca del ‘Vasco’ sabe cómo jugar esos partidos. Es más, vive esos encuentros como ningún otro contendiente. Conoce sus limitaciones, agranda sus virtudes y, desde luego, no es nada fácil de derrotar. Tiene auténticos gladiadores en su plantilla, empezando por su impresionante portero reserva, el eslovaco Dominik Greif, y terminando por su (también) gigantesco goleador, el kosovar Vedat Miriqi. Ambos, todos, están a un paso de la gloria (eterna).

Cuentan que a los futbolistas y staff técnico de Lezama se les saltaban las risas (y hasta las lágrimas) cuando les preguntaban, una y mil veces, qué preferían: ganar la Copa o jugar la Champions el año que viene. Para todos ellos era una pregunta (casi) ofensiva: “¡Ganar la Copa, por descontado!”

También en eso son diferentes al Real Mallorca. Todos los habitantes de Son Bibiloni, que son muchos, piensan que su misión en esta vida, en este fútbol, es volver a salvar al ‘Mallorqueta’, eludir el descenso. Ellos sí cambiarían mantenerse en Primera División antes que coronarse campeones de Copa. Nadie lo reconoce y, tampoco, nadie se lo ha preguntado, pero el premio gordo para los isleños (afición incluida) es seguir en la categoría reina, ¡vaya que sí!

La verdad, dadas las trayectorias de ambos conjuntos, es que los dos equipos se presentan en La Cartuja con la posibilidad de conseguir su ‘doblete’ particular. El Athletic sigue rozando y coqueteando con la cuarta plaza de LaLiga y el Mallorca, con 13 empates en 30 partidos, jamás ha estado en puestos de descenso este año. Los vascos vienen de perder en el Bernabéu y los isleños reciben al Real Madrid, el próximo fin de semana. Hasta en eso son parecidos. Solo parecidos.