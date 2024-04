El aficionado de s'Horta que animó al Mallorca en Anoeta y al Athletic en San Mamés en las semifinales

Un joven de s’Horta (Felanitx) no se encuentra ante un dilema el próximo sábado en la final del Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic a pesar de que es seguidor de ambos clubes. Toni Binimelis Mestre (1998) fue uno de los pocos aficionados que presenció en vivo las dos semifinales, primero la de los bermellones ante la Real Sociedad en Anoeta (1-1) y luego, dos días después, la de los rojiblancos frente al Atlético en San Mamés (3-0).

«Fue una auténtica pasada. Miramos los precios que había y no eran caros y no nos lo pensamos, cogimos avión y nos fuimos al País Vasco. Conmigo vinieron Tomeu Rosselló y Toni García. En Donostia nos encontramos a muchos felanitxers del Mallorca. Hubo quedada por redes sociales en la Plaza Constitución y nos fuimos en grupo para el estadio. Iba con la camiseta del Mallorca, fue una pasada, brutal lo que vivimos», indicó Binimelis, que añadió: «No nos callamos ni un minuto. Todo el partido animando al Mallorca. No teníamos claro que pudiéramos pasar a la final, pero a medida que avanzaba el partido más ilusión teníamos, y eso que la Real apretaba. Lo de los penaltis fue indescriptible. Ya le habíamos parado uno por lo que teníamos cierta confianza en superar la eliminatoria. El lanzamiento final de Darder fue apoteósico. No nos lo creíamos. Empezamos a saltar y a abrazarnos todos los que estábamos allí».

Este hincha recalcó el buen comportamiento de los aficionados de la Real Sociedad. «La gente estuvo muy bien con nosotros, tanto antes como después del partido. Ni uno nos insultó, y eso que estaban muy apenados por la eliminación ya que querían una final contra el Athletic. Tras el partido acabamos haciendo cervezas con ellos», manifestó.

Toni Binimelis, al día siguiente, guardó la camiseta bermellona del Mallorca en la maleta y se enfundó la rojiblanca para animar al Athletic en San Mamés en la otra semifinal. «Fue otro espectáculo y el campo estuvo increíble, pero no fue lo mismo ya que el Atlético opuso poca resistencia y el partido se ganó relativamente fácil. En la primera parte el duelo casi ya estaba sentenciado. Tras el duelo nos fuimos con los aficionados del Athletic a celebrarlo. Hubo una gran fiesta. Aquí fue diferente con respecto a las dos aficiones dado que los hinchas del Atlético estuvieron en todo momento custodiados por la Ertzaintza, tanto antes, durante y después del encuentro para evitar conflictos ya que no había buen rollo entre ambas aficiones», explicó el hortarrí.

Toni Binimelis posa con un amigo antes del partido de las semifinales del Athletic ante el Atlético. / T.B.

Con sus dos equipos en la final, el Mallorca y el Athletic, parece que el dilema está sobre la mesa para Toni Binimelis sobre con quién irá en ese duelo a partido único. Responde sin problemas: «Iré con el Athletic, lo tengo claro». «No tengo el corazón partido. Siempre he sido del Athletic, como mi familia. Desde pequeño he ido a ver sus partidos y he visto especialmente a mi padre, Miquel, vibrar como nunca con los colores rojiblancos. Además, me encanta su filosofía de club con sus valores y concepto de cantera. Tengo muchos amigos en Bilbao y siempre que podemos vamos a ver con la familia algún encuentro», comentó.

Binimelis, que vaticinó un 1-0 para el Athletic en un duelo con pocos goles, aseguró que últimamente acude a «Son Moix para ver al Mallorca». «Van muchos amigos a presenciar los partidos y acudimos juntos. Vibramos con el equipo de Javier Aguirre».

No irá a La Cartuja

Este futbolista del s’Horta de Regional desveló que no irá a la final en La Cartuja. «Los precios eran prohibitivos. Teníamos que ir como mínimo tres y nos suponía entre una cosa y otra más de dos mil euros para dos días, un imposible y una locura. Vi las dos semifinales y estuve varios días por Bilbao y fue muy barato. Ahora no lo es. Lo que sí puede que hagamos es si el Athletic gana la final es coger el domingo un vuelo a Bilbao para celebrar allí la fiesta del título. Es una ocasión única para ver el desfile de los jugadores con la Gabarra por la ría. Será el jueves día 11. Todo un espectáculo que hay que vivirlo», reconoció.

Por último, Binimelis deslizó una reflexión en la que indicó que ser el Real Madrid o Barcelona «está bien visto y parece como normal». «O tienes que ser de uno o de otro. Ser de otro equipo, como por ejemplo del Athletic, choca más a la gente. No debería de ser así. Además, en Mallorca hay mucha afición y simpatizante al club rojiblanco», finalizó.