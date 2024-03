El Mallorca está listo para la final de la Copa del Rey

El partido ante el Valencia en Mestalla dejó una cosa muy clara: el RCD Mallorca está más que listo para la final de la Copa del Rey en La Cartuja. El buen juego mostrado durante gran parte del partido evidenció que los futbolistas de Javier Aguirre llegan a la histórica cita en su punto más álgido de forma, con los teóricos titulares y suplentes pugnando por un sitio en el once y con la defensa de nuevo mostrándose inexpugnable. El único pero, sin embargo, es el mismo que el de toda la temporada, que no es otro que la falta de gol.

El choque ante los de Baraja era una prueba para la capacidad mental de los bermellones. Era inevitable que el partido de este sábado ante el Athletic Club estuviese en su cabeza y la posibilidad de perderse una final, la primera para la mayoría de ellos, podría provocar cierto temor a arriesgarse a una lesión. Pero nada más lejos de la realidad.

Aguirre, que ya tiene muy claro su once para la final, sabe que cuenta con veinte jugadores que pueden darle el mismo nivel escoja a quien escoja. Y es que todos, a excepción de los futbolistas que apenas cuentan con minutos como Van der Heyden o Javi Llabrés, han alcanzado su pico de forma cuando más lo necesitaba el equipo.

La portería cuenta con Rajkovic, el titular en Liga, y con Dominik Greif listo para La Cartuja. Ambos están a un nivel excepcional. El serbio acumula grandes actuaciones en Liga y el eslovaco se ha destapado como un auténtico porterazo esta temporada. Si antes producía temor un cambio bajo palos, con sus paradas y tranquilidad ha demostrado ser un arquero de mucho potencial. Ante el Valencia, dejó dos grandes atajadas que permitieron mantener la portería a cero.

La defensa, la zona que más obsesiona a Aguirre y en la que radica gran parte del éxito del equipo, está a un nivel superlativo. En el costado derecho, tanto Gio González como Nacho Vidal, aunque más el uruguayo, han logrado que la ausencia de Maffeo por lesión apenas se note. El ex de Peñarol, ya sea como central o carrilero, parte como favorito para ser el titular en La Cartuja. En la izquierda es donde radican más dudas, ya sea con Jaume Costa o con Toni Lato. Ambos alternan buenas actuaciones con otras menos brillantes, y su estado físico, que apenas les permite acabar un partido sin ser sustituidos, es una losa que corregir.

El problema con los centrales es a quien escoger. A falta de saber el estado de Valjent, ausente en Valencia por molestias, Raíllo, Nastasic y en especial Copete van como un cohete. El partido del central de Écija estuvo cerca de la exhibición, mostrando una gran seguridad en todas las acciones y autocorrigiéndose en caso de errar. El serbio, siempre sobrio, sustituyó a Raíllo, quien tiene su sitio en el once asegurado. Un buen dolor de cabeza el dejar a uno de ellos fuera.

En el centro del campo, Aguirre tiene dos planes. Uno de contención con Dani, Antonio y Samú. Y otro de construcción con Darder y Morlanes. Todos ellos, dentro de sus posibilidades, están firmando grandes partidos. En especial Sergi Darder, al que poco a poco le van saliendo las cosas y se atreve a más. En ataque, Muriqi y Larin parten con ventaja. El kosovar lo hace todo bien, no así el canadiense, pero se equivocan en lo mismo, en la finalización. Son ya muchas jornadas sin marcar y ante el Athletic, en un partido en el que presumiblemente no gozarán de un carrusel de ocasiones, el acierto valdrá más que nunca. Por si acaso, tienen por detrás a Abdón, con su particular estrella, y a Radonjic, que ofrece algo diferente.

Lo mejor para Aguirre es saber que tiene a toda su plantilla lista, motivada y con ganas de conseguir algo histórico para el club y para sus propias carreras.

