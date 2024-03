RCD Mallorca-Granada: Con el 2-6 en el recuerdo

Nadie en el mallorquinismo ha olvidado lo que sucedió en el último Mallorca-Granada en Son Moix. Día de fiesta, de dar un paso de gigante hacia la permanencia y que acabó en una de las mayores tragedias recientes. Un 2-6 que dejó helado el estadio y tras el que todos se fueron a casa con la sensación de ser equipo de Segunda División. Por suerte, la historia no fue así y quién dejó Primera fue el conjunto nazarí. Ahora, casi dos años después, los dos equipos se reencuentran en condiciones muy distintas. El RCD Mallorca quiere dejar solo una plaza de descenso por decidir con un triunfo este mediodía (14 horas/Dazn) ante un Granada prácticamente desahuciado al que no le queda otra que un milagro en las diez jornadas que restan.

Para los de Javier Aguirre este partido no es una final pero casi. Lo es porque en caso de triunfo se distanciaría en catorce puntos de los de un discutido Cacique Medina. Una distancia muy grande cuando solo quedarán veintisiete en juego tras el partido. También porque es el último partido en Son Moix antes de la Copa y no habrá mayor motivación para sus seguidores que irse con buenas sensaciones. Y además, los bermellones no volverán a competir hasta dentro de dos semanas, por lo que ganar aliviaría tanto tiempo sin fútbol.

Para este encuentro, Javier Aguirre tiene una buena noticia de cara los meses que quedan de competición. Y es que Pablo Maffeo, de baja casi dos meses tras operarse de un problema en la rodilla, está de regreso, aunque tiene muy complicado jugar al faltarle ritmo competitivo. Tampoco estará en la lista Martin Valjent, que ya se perdió el último partido ante el Barcelona, al igual que Samú Costa, que vio la quinta amarilla en Montjuïc.

Enfrente, un Granada al que no le vale otra cosa que ganar y al que históricamente se le ha dado muy bien Son Moix y el Mallorca en Primera División. El equipo andaluz, que no vence desde que se impuso al Cádiz a primeros de enero, viene de perder ante la Real Sociedad en un partido que tuvo controlado muchos minutos con 2-1 y que acabó cediendo por 2-3. A la baja de larga duración de Jesús Vallejo, Medina sumará la ausencia por sanción de Sergio Ruiz, medio clave en los planes del uruguayo, que vio la quinta amarilla ante la Real Sociedad.