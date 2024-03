Aduriz, sobre la final de la Copa del Rey: «Ganaré y perderé seguro»

El exjugador Aritz Aduriz, leyenda del Athletic Club y actualmente adjunto a la dirección deportiva del Mallorca, confesó que, pase lo que pase en la final de la Copa del Rey que va a enfrentar a ambos equipos el 6 de abril en Sevilla, tendrá «todas las sensaciones juntas».

«Lo que pase lo afrontaré de la mejor manera posible. Ganaré y perderé seguro», confesó el exdelantero en un acto con medios de comunicación llevado a cabo en Bilbao. Aduriz admitió encontrarse en una situación «comprometida» a nivel personal por su vinculación con los dos clubes, pero también «excepcionalmente buena» para ambos.

«Ni que decir tiene que soy del Athletic y quiero siempre lo mejor, pero como me ha tocado en otras ocasiones en mi carrera profesional, en este caso no en el campo, trabajo en la dirección deportiva del Mallorca y su éxito está muy vinculado a nuestra labor», recordó.

Para el donostiarra «a priori el Athletic es favorito» en esta final de Copa, si bien el cuadro mallorquinista dispone también de «muchas armas» para llevarse el título.

«El Mallorca tiene muchas opciones»

«Es verdad que la Liga no está siendo como nos hubiese gustado. El buen hacer en el campo no se ha visto reflejado en los resultados, pero creemos que el Mallorca tiene muchas opciones también en esta final», consideró. Cree además Aduriz que «es difícil acertar con las claves» de un partido «muy especial» en el que «las circunstancias clasificatorias no influyen tanto» y que tiene además «mucha connotación ambiental».

«Difícilmente se puede predecir. El Athletic tiene una forma de afrontar los partidos de ir a por ellos y ser muy incisivos en la presión y en el Mallorca lo hacemos de diferente manera. Cada uno intentaremos que nuestras armas sean las mejores», explicó.

El exdelantero cree que el Athletic -finalista de Copa en las ediciones de 2009, 2012, 2015, 2020 y 2021- «ha merecido estos años tener algún título más», si bien se ha encontrado «con equipos complicados». «No ha habido suerte de poder conseguir el título excepto dos Supercopas (2015 y 2021) que hay que valorar muchísimo. Esta es otra oportunidad preciosa para el Athletic y también para el Mallorca», subrayó Aduriz.