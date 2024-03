La opinión de Ricard Pla del Barça-RCD Mallorca: Lamine Yamal acaba amb la il·lusió del Mallorca

Amb tot el renou que tenim i tendrem amb la final de la Copa, les estadístiques i números gens favorables i les diferències tècniques entre els dos equips, el Mallorca va deixar una bona imatge davant el Barça, va lluitar fins el darrer minut però no va fer cap gol i n’encaixà un obra de Lamine Yamal.

En realitat va ser el millor del vespre a l’estadi Lluis Companys: el gest tècnic d’un adolescent per firmar una victòria que se li va posar molt difícil al sancionat Xavi Hernández. Sense cap dubte el Barça va ser millor i va tenir més oportunitats davant l’equip de Javier Aguirre que en va tenir poques. I les que va tenir li va faltar la qualitat imprescindible per superar un rival històricament superior en tots els sentits.

Com a mínim el Mallorca no va ser humiliat, ara be mai com ahir vàrem veure les nombroses pèrdues de pilotes al centre del camp, en situacions relativament fàcils, que feien impossible qualsevol opció a l’àrea de Ter Stegen. A tot això li hem d’afegir la facilitat que tenen tant Muriqi com Larin per caure en el fora de joc. Un detall no menor que impossibilita qualsevol acció de perill. En aquest aspecte també hem de destacar el bon partit fet per un altre adolescent, Pau Cubarsí. El central català no va tenir cap problema per desbaratar totes les accions ofensives dels dos puntes mallorquinistes. Podríem dir que Cubarsí i Lamine varen mantenir viu el Barça al partit i possiblement a la lliga.

Els mallorquinistes feren el que pogueren, no deixaren males sensacions, però si ahir no tornaren amb qualque punt de Barcelona no sabrem quan ho podran fer. El Barça pràcticament va acabar demanant l’hora perquè no està en el seu millor moment. El Mallorca haurà de tornar-se a centrar en posar més distància en la zona de descens i això passa per guanyar al Granada a Son Moix, dissabte que ve.