Real Sociedad-RCD Mallorca | La opinión de Gabriel Forteza: Va por todos ellos

No estuve en Madrid, pero sí en Valencia y en Elche. Han pasado desde todas ellas la friolera de 33, 26 y 21 años respectivamente. Tres finales de Copa para la historia, la primera pagando la novatada en una prórroga, la segunda con un equipo de héroes que pasaron a la historia más por la forma de perder que si la hubieran ganado, y la tercera con el triunfo personalizado en Samuel Etoo.

Han pasado tantos años de las tres, que toda una generación de mallorquinistas, mayores de edad, no sabían lo que es esto. Y no me refiero solo a los aficionados, jugadores o empleados del club, me refiero también a esos compañeros de profesión que, por una cuestión generacional, no habían tenido la oportunidad de contar algo así a sus oyentes, lectores o televidentes, jóvenes colegas con talento que ahora sí lo van a poder hacer. Va por todos ellos.

Y por Greif, y por Antonio Sánchez, Muriqi, Gio, Dani Rodríguez y por los supervivientes de Segunda B como Raíllo o Abdón, poniendo el colofón Sergi Darder, el futbolista que reivindica su nombre después de no encontrar su sitio a lo largo de la temporada.

Mallorquinistas, salid a la calle con vuestra camiseta bermellona porque esto solo pasa muy de vez en cuando, y esta es una más, de momento cuatro, quién sabe si volverá a suceder.