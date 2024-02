La opinión de Emilio Pérez de Rozas: "¿Por qué Darder no es el puto amo?

No tiene sentido ir al fútbol, a Son Moix, en compañía de Ricard Cabot. Fui el sábado y no volveré a ir. Bueno, si me lo pide le acompañaré, pero seguro que no me lo pedirá.

No puedes ir al fútbol, a ver a tu ‘Mallorqueta’, a pasar una tarde-noche entre aficionados estupendos, en una localidad no demasiado cara y con buena visibilidad y tener como compañero de asiento a alguien que sufre tanto, tanto, como Ricard Cabot.

Yo no entiendo ni cómo podía hacer las crónicas después de sufrir tanto. Y es que sufre desde que conoce la alineación. “¡Otra vez con solo un delantero!” Y, a partir de ahí, ya todo es cuesta arriba. Que si uno no sabe ni centrar, que si otro falla un gol cantado, que si el ‘Vasco’ tarda en hacer los cambios, que si Aguirre es un ‘amarrategui’ y solo saca un segundo delantero cuanto perdemos, que si será difícil salvarse… no se puede sufrir tanto. Y menos si te acabas de jubilar.

El caso es que tiene razón en todo. Yo, al regresar a casa solo (no, volver en coche con Cabot, después del partido, es aumentar la tortura), pensaba en muchas de las cosas que habíamos comentado entre desesperación y desesperación, entre angustia y desolación. Y celebración final, ¡claro!

Pensé, por ejemplo, que me encantaría poder preguntarle a Aguirre por qué juega tan encogido, porque no se suelta. Cuando pienso en el ‘Vasco’, pienso en aquel entrenador, Carlos Timoteo Grigüol, un tío de cierto prestigio, que, antes de saltar su equipo al campo, siempre les decía a sus jugadores en el vestuario: «Señores, la Federación no da, de salida, un punto, ¡traten de no perderlo, por favor!»

Otro sueño que me surgió el sábado mientras hablábamos de la frustración de que Darder esté desaparecido del mundo mundial, es la alegría que nos llevamos los dos cuando lo fichó el Mallorca. Ricard me llamó y me dijo «ya estamos salvados, Emilio, hemos fichado a Darder». Y, sí, lo pensé. Ahora me encantaría tenerlo dos minutos delante, cara a cara, y decirle pero qué pasa, chico, qué es de tu vida, por qué no eres decisivo, por qué te pasas el partido pidiendo la pelota y no te la dan, por qué te ven invisible, por qué el ‘míster’ no confía en ti, por qué se niegan a montar el equipo, la estrategia, el fútbol alrededor tuyo. Fijo que ni él lo sabe. Espero que no se arrepienta de haber vuelto a casa, espero.

Y es que después del suertudo 2-1 ante el Rayo (hasta el honrado y dicharachero Aguirre reconoció que los de Vallecas merecieron más), hay quien piensa que ya estamos salvados. Ni de la risa. Lo que sí hemos conseguido, al parecer, es encontrar tres peores que nosotros, que es el truco de cada año. Este año parece que son Almería, Granada y Cádiz, aunque queda mucho. Demasiado.

Todo en este Mallorca es cuestión de corazón, tal vez por eso todo es rojo. Todo. El equipo curra más que juega y mete mucho más vigor que fútbol. Y, sí, a veces, sobre todo si es para salvarse, el coraje cuenta mucho.

Vivir el fútbol junto a Ricard Cabot te demuestra que el balompié es mucho más que un deporte o un entretenimiento. Te une. Es un motivo de amistad, de encuentro, de solidaridad. A veces entiendes que la gente se vuelva loca. No hay nada como juntarte en la grada con la gente que empuja en la misma dirección que tú.

Como dice Ricard, lo malo es que, a veces, no tienes la sensación de que el club, su dueño, los que lo dirigen, su entrenador y hasta sus futbolistas sufran como tú. Y es que muchas veces ni son de casa. Lo que siente el socio, el abonado, el seguidor, el fan es algo muy especial. Puede, incluso, que el aficionado tenga la impresión de que él es lo único que permanece, pues se va el dueño, se van los profesionales, se va el entrenador, cambian los futbolistas y ellos, nosotros, permanecemos.

Y hablando de permanecer o irse. Ricard tema que el club tenga en mente vender, en junio, a Rajkovic, Maffeo y Muriqi. Yo no tengo ni idea, pero Cabot sufre por ello.