Aferrats al cap de Muriqi

Després d’observar quin era l’equip que feia el joc més en l’aire que arran de gespa, el partit -o qualque cosa semblant- s’ha decidit a pilota aturada. I ha estat així gràcies també a una acció en què la pilota ha volat per sobre dels caps dels jugadors, fins que ha aparegut el més viu de tots i l’ha enviada al fons de la porteria. La reaparició de Vedat Muriqi ha estat clau en la imprescindible victòria del Mallorca aquesta jornada. Els tres punts signifiquen un salt de qualitat a la classificació. Sobretot després de veure els darrers resultats de Cadis i Celta, no era qüestió de desaprofitar l’oportunitat. El Mallorca s’allunya sis punts de la zona de descens gràcies al gol salvador de Muriqi i a tota la feina feta per un equip que ha sortit al camp a punt de patir un atac de nervis. L’actuació de Munuera Montero, que als devuit segons ha mostrat la primera targeta groga a Nastasic, ha tret del solc els jugadors. No es tracta de posar el focus en l’àrbitre, però la majoria de vegades no entenem -tampoc els futbolistes- algunes de les decisions que prenen. En tot cas, ell tampoc no té la culpa del mal joc que ahir exhibiren el Mallorca i el Rayo, més a la primera part que a la segona, en què es decidí tot. Després d’un altre partit amb una despesa física lloable, però de vegades estèril, l’inesperat Antonio Sánchez ha marcat un gol d’oportunista i ha fet creure en la victòria. Però el Rayo, amb més recursos tècnics, ha sabut empatar gràcies també a un petit regal de Gio, que ha deixat la pilota per Álvaro quan semblava que Rajkovic la tenia controlada. Per sort per als mallorquinistes, ha tornat aparèixer la figura de l’internacional kosovar i el seu cop de cap ha significat la primera victòria de l’any i quarta de la temporada. El Mallorca tornarà jugar a Son Moix diumenge que ve contra un vell conegut, la Reial Societat. Sí, el mateix de la Copa, però amb unes altres intencions.

