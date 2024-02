El kosovar Vedat Muriqi calificó de "genial" marcar el gol de la victoria ante el Rayo Vallecano en Son Moix (2-1) "en los últimos minutos y después de una grave lesión", valoró. "He estado casi tres meses sin jugar por una lesión grave del gemelo. Hoy, gracias a Dios he podido volver con el gol de la victoria en los últimos minutos. La verdad, no tengo más palabras", declaró a Movistar+.

El artillero balcánico, autor de 5 goles esta temporada, confesó que su lesión le causó grandes problemas. "Un día me sentía bien, otro mal. Mentalmente era muy difícil para mí superar todo eso. Ahora tengo más experiencia", aseveró. Javier Aguirre, técnico mexicano del Mallorca, alineó a Muriqi en el once titular, pese a que, según reconoció "no está físicamente al cien por ciento". "Es verdad", reconoció el autor del gol del triunfo ante el Rayo. "Ahora lo importante es que le sacamos 6 puntos al descenso y podemos preparar con más tranquilidad el próximo partido en casa ante la Real Sociedad. Vamos a por ellos", añadió Vedat Muriqi. Antonio Sánchez: "El equipo ha demostrado que tenía ganas de ganar" Por su parte, Antonio Sánchez, autor del primer gol del Mallorca ante el Rayo, se mostró feliz por el triunfo (2-1). "Sabíamos que era importante, lo habíamos hablado durante la semana y queríamos ganar porque estábamos en casa y metíamos al Rayo en el grupo de abajo. El equipo ha demostrado que tenía ganas de ganar", dijo. El canterano se felicitó por la diana de Muriqi, que anotó su primer tanto tras la lesión que le tuvo apartado más de dos meses del césped. "Lo ha pasado mal porque ha sido mucho tiempo. Para un jugador grande como él es difícil coger el ritmo, lo valoramos mucho y espero que este gol le ayude", dijo antes de mirar hacia el futuro con optimismo, con el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en la retina. "Con la ilusión compensaremos el cansancio, vamos a dar la talla, se viene un mes muy bonito y estamos preparados para competirlo", finalizó el palmesano.