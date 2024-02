RCD Mallorca-Real Sociedad: Son Moix, te toca a ti

Son Moix vivirá hoy su primera gran noche en mucho tiempo. No una en la que la permanencia esté en juego o con la visita de uno de los dos grandes un fin de semana cualquiera. Hoy toca engalanarse para la primera batalla de la semifinal de la Copa del Rey. El estadio y la afición deben llevar en volandas al RCD Mallorca ante la Real Sociedad (21 horas/La 1-Movistar). Son noventa minutos en los que, pase lo que pase, todavía quedarán otro encuentro más por jugarse. Pero el primer paso pasa por casa y los bermellones deben aprovecharlo para hacerse grandes como frente al Girona ante un rival que llega con la etiqueta de favorito.

Desde el momento en el que el Mallorca se colocó entre los cuatro mejores equipos de España, era el deseado por los otros tres contendientes. Una etiqueta que ya sufrió en la eliminatoria anterior frente a los de Míchel, pero que se encargó de destruir con una media hora prodigiosa. Dos partidos, 180 minutos, separan a Aguirre y sus futbolistas de luchar por un título, algo que muy pocos jugadores de la plantilla han vivido alguna vez.

La Real Sociedad es el último verdugo de los bermellones en el torneo y no cae ante el Mallorca desde hace doce años. Un reto más al que se le suma las ganas de revancha por el pésimo papel ofrecido ante el Athletic ante una afición deseosa de volver a vivir el sentimiento de ser finalista. Se espera que Son Moix registre la mejor entrada de la temporada, muy por encima de los 20.000 espectadores. Con apenas entradas disponibles, como siempre se suele decir, depende ahora de los socios no fallar a la cita.

Ilusión

Con la situación de nervios en la Liga, la Copa del Rey es el oasis de los baleares este curso. La ilusión aflora por cada rincón de Son Bibiloni y saben que están muy cerca de entrar en los libros de historia de la entidad. Solo una semifinal de las cuatro disputadas anteriormente acabó con el Mallorca fuera de la final, por lo que los números están con ellos.

👹 Para llegar al cielo hay que pasar por el 𝗶𝗻𝗳𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼#CopadelRey pic.twitter.com/0syypskXy4 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 5 de febrero de 2024

Con el pichichi Abdón Prats al frente (6 goles en el torneo esta temporada), Aguirre dibujará un once muy titular. Greif seguirá como fijo en la portería, Nastasic reemplazará al sancionado Raíllo en el centro de la defensa, mientras que la gran novedad será el regreso de Samú Costa al centro del campo. Arriba, cabe esperar a Larin como acompañante del de Artà, aunque no es descartable la presencia de un Muriqi que no acaba de arrancar tras su lesión.

Take Kubo, el gran peligro

La Real Sociedad viene de cosechar un meritorio empate en casa de la revelación de la Liga, el Girona, en un partido que la Real fue capaz de dominar en muchos tramos del encuentro, aunque la falta de gol de sus delanteros volvió a condenarle. La pólvora mojada y las lesiones que, de nuevo, volvieron a cebarse con los muchachos de Imanol Alguacil, esta vez por partida doble, con las bajas para Son Moix de Becker y Odriozola. Sí que estarán Oyarzábal y el exbermellón Take Kubo.