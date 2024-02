Por la cabeza del RCD Mallorca y del mallorquinismo no pasa otra cosa que la ida de la semifinal de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Han sido quince años sin pesar la antesala de la final del torneo y la ilusión inunda todos los rincones de Son Bibiloni y Son Moix.

El conjunto bermellón no parte como favorito, pero sabe que tiene al estadio y a la fortaleza demostrada en él de su parte. Conseguir un resultado que les permita afrontar la vuelta de cara (martes 27 a las 21:30 horas) o, en el peor de los casos, que les deje opciones de lograr el pase, es la gran obsesión de Javier Aguirre, que afronta uno de los partidos más importantes desde que está en el club.

El máximo goleador en la historia del torneo copero con el Mallorca encabeza el once que intentará repetir el éxito conseguido contra el Girona. Abdón Prats, pichichi del equipo y copichichi de la competición con seis goles junto a Asier Villalibre (Athletic Club) y Douvikas (Celta) liderará el ataque bermellón. A su lado estará Larin (que no podrá jugar el próximo partido de Liga al estar sancionado), aunque no se descarta que Muriqi, al que el equipo necesita como agua de mayo, arranque de inicio.

El nuevo reto de Greif

En portería, la Copa es territorio de Dominik Greif. El eslovaco ha brindado grandes actuaciones hasta el momento y suya será la responsabilidad de detener a la Real Sociedad. Por delante, Nastasic ocupará el lugar del sancionado Raíllo. Gio, Valjent, Copete y Lato, que no jugó en San Mamés, se perfilan como sus acompañantes en defensa.

En el centro del campo, Samú Costa, ya recuperado, se encargará de frenar el poderoso juego interior de los de Alguacil. En un partido en el que se espera un gran desgaste físico, futbolistas como Antonio o Dani Rodríguez se perfilan como dueños del trivote por delante de Sergi Darder, más virtuoso con el balón pero con menos sacrificio defensivo.

Radonjic, en el banquillo

En el banquillo esperan futbolistas como el propio mediocentro de Artà o Nemanja Radonjic, una vez se ha solucionado el problema burocrático que le dejó fuera del partido ante el Athletic Club.