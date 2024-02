El Mallorca, esborrat i golejat a Bilbao

L’Athlètic Club no ha hagut de fer el millor partit de la temporada, perquè el Mallorca ha fet el pitjor. L’equip de Javier Aguirre ha perdut per quatre i n'hi tan sols ha comparegut. Ni en defensa ni en atac, el Mallorca no ha sabut fer front a un equip infinitament superior en tots els aspectes: tàctic, tècnic i físic. Però sobretot amb una intensitat i concentració pròpies d’equips de Primera Divisió i amb uns objectius ben diferents; uns volen la Champions i els altres mantenir la categoria. Uns, l’Athletic Club de Bilbao, amb les idees clares i amb la intensitat suficient, s’ha imposat a un dels equips més fluixos de la categoria i a mil anys llum dels d’Ernesto Valverde.

Després d’encaixar dos gols en els primers quinze minuts, el Mallorca ha estat incapaç de reaccionar, no ha tengut la més mínima possibilitat de comprometre la porteria d’Unai Simon i no ha xutat a porta en tot el vespre. Ni jugant amb cinc defenses ni amb quatre el Mallorca, el seu joc, no ha servit per a res perquè no te un concepte clar a l’hora d’atacar. La història s’ha tornat a repetir: qualsevol partit es pot perdre, però fer-ho sense donar la cara i essent humiliat pel contrari pot tenir conseqüències.

No sabrem si la distància que hi ha per disputar les semifinals de la Copa, dimarts que ve, ha distret als mallorquinistes. El que es va veure ahir a San Mamés va ser que l’Athlètic es va centrar a la lliga, va anar pel partit i se’n va dur els tres punts, deixant de banda la Copa.

Per contra el Mallorca haurà de seguir remant perquè la pròxima jornada ha de rebre el Rayo Vallecano i ho haurà de fer amb una actitud i aptitud molt diferents de la mostrada ahir a San Mamés. Després del partit d’ahir i a l’espera de tots els resultats, el Mallorca continua a quatre punts de la zona de descens i vist el joc (?) de l’equip no és per estar gaire tranquils.