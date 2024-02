Samú Costa llega a tiempo para el partido ante el Athletic. El futbolista portugués, que tuvo que ser sustituido ante el Betis tras una durísima entrada sin castigo de Cardoso, le ha ganado tiempo al reloj y estará en la lista del RCD Mallorca. "Tuvo un buen golpe en la ingle y la rodilla. Tuvo un derrame. Ha colaborado mucho entrenando día o mañana, llega al partido. No sé si para iniciar, estoy en la duda", ha informado Javier Aguirre.

Al ser cuestionado sobre esa jugada, que no tuvo castigo con Díaz de Mera en el VAR, y si al día siguiente con el mismo colegiado en el Sevilla-Osasuna, el mexicano ha tirado de ironía. "Saca tus conclusiones. Pienso lo mismo que tú", ha zanjado.

El preparador bermellón espera a un Athletic que agobie a su equipo en su propio campo. "Es un rival que mete mucho ritmo, que no te deja respirar. Allí sufrimos mucho el año pasado, pero gracias a Rajkovic, que fue la figura del partido, no nos vapulearon. Hay que salir con las pilas bien puestas porque si no te pasan por encima. No hay que perder la pelota en la salida. Hay que intentar jugar el balón. El Athletic te agobia mucho en tu campo, tenemos que estar a su altura desde el primer minuto", ha analizado.

Aguirre ha vuelto a dejar claro que Muriqi todavía no está en su mejor versión: "No está para ser titular, todavía no vemos al que nos tiene acostumbrados, pero puede jugar. Le falta esa chispa de velocidad, de ganar balones arriba, de quedarse con ella… Va ganando forma, pero fueron muchas semanas fuera".

El técnico bermellón espera que el equipo mejore sus registros a domicilio. "En casa hemos sido fuertes, fuera debemos algo. Puede ser un buen escenario para dar ese paso, por lo menos para intentarlo. Si luego te ganan no pasa nada, pero en actitud y compromiso con la pelota tenemos que dar ese paso. Hay que atreverse, no darle el problema a otro compañero, eso no me gusta", ha finalizado.