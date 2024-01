El más de medio centenar de aficionados del Real Betis que se han desplazado a la isla para animar a su equipo en el partido de este sábado ante el Real Mallorca se han reunido en s'Escorxador de Palma y ha creado numerosas molestias a los vecinos, según ha podido confirmar este diario. "Es un botellón de 600 hinchas de un equipo de fútbol en este momento. Decenas orinando. La policía local no actúa porque "no ha habido previsión y no puede actuar ante una turba de gente", ha denunciado en X (antes Twitter) la periodista Maitane Moreno en su cuenta personal. "Todo ha quedado muy sucio. Y mucho ruido", ha lamentado también en las redes sociales el Cine Ciutat.