Javier Aguirre ha reconocido que el Betis de Manuel Pellegrini es uno de los equipos que más le cuesta al RCD Mallorca. El técnico mexicano espera un partido complicado en el que necesitan la victoria. "Tenemos que centrarnos en el partido. El Betis nos tiene tomada la medida, no hemos podido con ellos. Nos va a exigir. Tenemos que jugar mejor de lo que hemos hecho normalmente contra ellos porque es un gran equipo", ha comentado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Estamos en un buen momento de forma. Es una buena ocasión para sacarnos la idea de que no hemos podido con ellos . Me acuerdo de los dos penaltis el año pasado. Es un equipo hecho para Europa. El ingeniero Pellegrini dirige de maravilla, lo hace muy bien. Nos va a exigir con la pelota y debemos estar muy atentos para no decepcionarnos a nosotros ni a la gente. Tenemos que estar a la altura de la exigencia", ha añadido.

Cuestionado acerca de la resaca por la Copa, el preparador bermellón ha dejado claro que el equipo está solo centrado en la Liga. "El equipo está con los pies en el suelo. En eso soy un especialista, les bajo inmediatamente. Como si el partido ante el Girona hubiese sido hace un mes. Estamos viendo la clasificación de Liga, en la que no nos sobra nada. No va a haber un respiro y hay que mejorar en casa", ha apuntado.

Aguirre ha vuelto a insistir en que el Mallorca debe mejorar con la pelota, sobre todo en el último tramo del campo: "Hay que mejorar con la pelota. Hemos mejorado mucho en defensa. Nos llegan poco los equipos y tenemos un buen juego organizado hasta el último tercio. Todo lo bien que lo hacemos sin la pelota nos ha faltado con ella. Defensivamente somos animales, pero ofensivamente nos falta un punto de querer ser más".

El entrenador rojillo ha informado de que, en principio, Nacho Vidal irá convocado al partido. "Ha entrenado ya con nosotros. Va a ir convocado, no sabemos si por un tema burocrático podrá estar en el banquillo. Si se resuelve, estará", ha informado.

Tras dejar en el aire la convocatoria de Antonio por un golpe en la rodilla, ha vuelto a insistir en que Muriqi todavía no está al 100%. "No está para noventa minutos. Tuvo mala fortuna porque nos quedamos con diez, el cambio estaba programado para que jugar con Larin o Abdón. Le dije que estaba solo contra el mundo y que hiciese lo que podía. Todavía le falta, estuvo mucho tiempo fuera", ha destacado.

Por otro lado, alabó la mejoría de Greif esta temporada. "Cuando llegué estaba lesionado, con una lesión muy rara. Fueron muchos meses y este año está sano y fuerte. Está compitiendo el puesto y me lo pone muy difícil. A mi juicio le faltaba un poco de sobriedad en la portería. Se le notaba falta de aplomo. Ya está dentro de la dinámica de la familia", ha concluido.