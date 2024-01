Vitamina para la Copa del Rey

Hay partidos en que las piernas y la cabeza no responden y no sale nada. Y otros en los que sucede lo mismo y el fútbol te sonríe. Con esta última sensación se marchó el sábado el RCD Mallorca del estadio de La Cerámica ante el Villarreal. Partido flojo donde los haya, pero un punto conseguido en el minuto 91 y mayor ventaja con el descenso. Más, con menos, no se podía conseguir, y todo ello a tres días de jugarse el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Girona en Son Moix. Una buena dosis de energía en forma de euforia para recargar las pilas antes del último escalón previo a las semifinales, que ya son palabras mayores.

El encuentro ante el Villarreal era una buena oportunidad para dar un golpe sobre la mesa aprovechando el enésimo tropezón del Cádiz –que se llevó por delante a su ya exentrenador Sergio González–. El rival, el segundo más goleado de Primera con 41 tantos; el Mallorca, en su mejor momento de forma, al menos en cuanto a sensaciones en el campo. La realidad es que tanto uno como otro demostraron por qué viven mirando de reojo las posiciones de descenso. El regreso de Sergi Darder por el forzado desplazamiento de Antonio Sánchez al lateral fue la gran novedad en el once. El artanenc, una sombra de lo que algún día fue en el Espanyol, gozaba de una reválida para conseguir eliminar la etiqueta de suplente que ahora le pertenece y cambiar la opinión de una afición que poco a poco está perdiendo la ilusión con él. Y su partido no hizo sino mellar todavía más el apoyo que le queda. Apático y errático, desapareció del campo por momentos, al igual que el resto del equipo, superados por la presión de los locales, que si bien no inquietaron a Rajkovic más allá del gol, tuvieron el partido bajo control. Un guion de partido que vaticinaba una derrota, pero que se cambió en el tiempo de descuento de la segunda mitad. Javi Llabrés, el niño de Binissalem, que llevaba tres minutos sobre el campo tras entrar precisamente por Darder, se hizo grande ante Bailly y vivió su primer gran momento con la camiseta del Mallorca para salvar un punto. Un empate que aumentó la distancia con el descenso (ahora a cinco) y un gol que llenó el depósito de cara a la Copa. La relación entre los bermellones y el torneo del KO es especial. Tres finales, una de ellas ganada, convierten al torneo doméstico siempre en una ilusión para la afición. Con este formato, con partido único hasta las semifinales, la importancia del sorteo es mayúscula. Dos rondas ante equipos de bajo nivel y otras dos ante conjuntos de Segunda División. Todas ellas superadas sin encajar goles. La última, ya ante un rival de Primera, quiso que se disputara en Son Moix, que hace dos años que no presencia una eliminatoria de Copa. Sin perder el foco de la Liga, en el que las victorias siguen siendo igual de necesarias tras solo tres en 21 encuentros, el Mallorca ya cambia el chip a partir de hoy. El primer deseo, jugar en casa, se cumplió. Ahora toca demostrar la fortaleza en casa, con solo una derrota este curso, para sellar el billete a las semifinales. Vedat Muriqi: Un regreso inesperado Fue la gran sorpresa en el Mallorca ante el Villarreal. Muriqi volvió a jugar más de dos meses después de su lesión, cuando el propio Aguirre dejó claro en rueda de prensa que solo viajaba para «integrarse en el grupo». El kosovar entró al campo en el minuto 79, buscando ayudar al equipo a lograr como mínimo un punto. A pesar de que se le notó la inactividad por la falta de ritmo, tuvo algo que ver en el gol de Llabrés. Y es que en el centro de Morlanes, el ‘7’ arrastró a un defensor al primer palo, liberando el espacio por el que el canterano se infiltró para marcar.