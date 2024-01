Javier Aguirre no disimuló su resignación por no haber sumado los tres puntos ante el Celta en Son Moix (1-1). «Nos vamos del campo con un sabor agridulce. Pudimos meter algún gol más porque oportunidades tuvimos. Y ellos solo tiraron una vez a puerta. El equipo hace méritos, más allá de lo que valen los goles para ganar. Lo mejor es que tuvimos equilibrio emocional para conseguir el empate y en la segunda parte, más tiempo la pelota y las ocasiones más claras. Merecimos ganar, pero no lo hicimos», destacó el entrenador del Mallorca.

El mexicano lamentó el error cometido en el tanto de los gallegos y agradeció la presencia de 21.130 espectadores en las gradas. «El fallo humano es un ingrediente más y por eso el fútbol es tan bonito. Lo que más me duele es por la gente, lamento no haberles podido dar la satisfacción del triunfo a pesar de las ocasiones que tuvimos. Intentamos ganar pero no fue posible, aunque estoy tranquilo con el rendimiento del equipo. Seguimos en una línea ascendente y el equipo no se descompone, pero las áreas nos están condenando. Habrá que seguir», destacó convencido. Preguntado sobre si creía que los nervios de la reinauguración de Son Moix había afectado a sus pupilos, fue claro. «A los jugadores les dije que era una fiesta para el público. Olvídense y a jugar. Maffeo hace una cosa rara y acaba en gol. A raíz del mazazo del gol el equipo jugó bien. La segunda parte fue nuestra, pero no se ha reflejado en el marcador. Me encantó lo del día de hoy. El club hace un gran esfuerzo por estar en Primera y da pasos hacia adelante. También quiero felicitar a la afición», reflexionó. Sobre si ve con buenos ojos que Maffeo pase por el quirófano y esté de baja un mes, Aguirre se mostró prudente. «Vamos a esperar para tomar la decisión de operarlo. Le duele. Tiene un problema en el menisco. No sé cuánto lleva así. Delego en el doctor, que decida junto al jugador», señaló antes de recalcar que irán «con todo a Tenerife» para la eliminatoria de Copa del Rey del martes.