Una derrota del RCD Mallorca para crecer, por Antoni Ruiz

Motivar a tu equipo cuando se enfrenta al Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo, en un escenario como el Bernabéu, no es nada difícil si tienes unos jugadores con orgullo y con ganas de demostrar que también saben jugar al fútbol. Ayer no fue una excepción. Los hombres de Aguirre salieron hipermotivados y sin ninguna sensación de temor al rival. Un once con unas gotas de descaro que merecieron premio. Una férrea defensa de cinco y un centro del campo que se partió el alma, peleando cada pelota, con especial relevancia en el caso de Samu Costa y Morlanes, sacrificando a un Darder de cuya calidad, como demostró en el poco tiempo que jugó, no se debería prescindir. Larin fue una isla en ataque, pero una amenaza constante. El plan funcionó durante casi 80 minutos, hasta que Rudiger lo destrozó con un cabezazo inapelable.

¿Sirven para algo las derrotas en fútbol? Es la pregunta que surge tras ver este Real Madrid-Mallorca en el Bernabéu, en el que los visitantes cuajaron un gran partido, pero acabaron perdiendo, por un resultado que no es exagerado decir que inmerecido, si tenemos en cuenta los dos palos que se registraron tras remates de Antonio Sánchez y Samu Costa y que pudieron acabar en gol. Puntuar hubiera sido una inyección de moral importante, pero esta derrota, que no deja ningún rédito en la tabla, debería servir para afianzar al equipo en sus convicciones de que jugando como lo hicieron van a llegar muchas victorias, que sí sumarán.