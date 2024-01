Esgotats, frustrats i derrotats

El partit de Chamartin no ha sortit del guió: domini blanc, constant, dues oportunitats clares del Mallorca a la primera part, amb una excel·lent defensa, per claudicar a la segona. El Madrid no necessita fer un partit excel·lent per endur-se’n els tres punts. Li basta un córner per liquidar qualsevol equip i el Mallorca, que va mostrar molt bona actitud, també va claudicar i el seu esforç va ser totalment insuficient per intentar no tornar de buit.

