¿Larin o Abdón? El gran debate en el RCD Mallorca

La sequía goleadora del RCD Mallorca apunta directamente a la delantera del equipo. Al margen de la escasa aportación en forma de goles del resto de las líneas (solo cuatro tantos en lo que va de Liga), el foco se centra en los dos hombres encargados ahora de llevar el peso ofensivo de los bermellones: Larin y Abdón. Javier Aguirre, técnico del conjunto mallorquinista, continúa apostando en las últimas jornadas por el canadiense a pesar de que solo ha anotado un tanto por los cinco que lleva el de Artà, una cifra que le deja como pichichi del equipo.

La baja de Muriqi, que ya lleva cinco partidos fuera por lesión –Atlético de Madrid, Cádiz, Alavés, Sevilla y Almería– , se presentaba como una gran oportunidad para ambos de lograr hacerse fijos en el once. Abdón fue el escogido en los tres primeros encuentros, marcando el gol del empate ante el Cádiz. Larin lo ha sido en los dos últimos, anotando el tanto de la victoria frente al Sevilla. Son las dos únicas dianas que ha conseguido el Mallorca en los últimos ocho partidos de Liga.

Aunque su aportación anotadora en los últimos encuentros es igual, no ha sido así durante el resto de la Liga. Pero las oportunidades que se le han brindado a uno y a otro sí que han sido muy dispares. Abdón, como cada temporada, ha tenido que asumir un papel secundario y casi residual en el Mallorca. Pese a ello, a base de goles, cuatro en las primeras siete jornadas, se ganó un sitio en el once junto a Muriqi. Sin embargo, no goza de la misma tranquilidad que el canadiense, ya que una mala actuación suele ir seguida de una suplencia.

Larin, al que su llegada fuera de forma a la isla le ha pasado factura, le ha bastado muy poco para conseguir un sitio en el once. Su aportación en forma de goles se traduce en un tanto en 16 partidos.

Abdón, un ídolo para la afición

Abdón, un ídolo para la afición, ha demostrado ser un hombre de momentos y de aprovechar las pocas ocasiones que se le presentan en el área, con esa aura especial que le acompaña desde su importante gol en la final del playoff de ascenso ante el Deportivo. Por su parte, Larin lleva encima el peso del enorme esfuerzo económico que realizó la entidad por él este verano (ocho millones de euros) y que provoca que se le mire con lupa en cada acción –un caso similar al de Sergi Darder–. A pesar de sus groseros fallos ante la portería rival prácticamente en cada partido, ha mostrado que tiene una gran capacidad para generar ocasiones de la nada. Son muchas de las que dispone por partido, pero no acaba de encontrar la manera, ya sea por un tema de confianza o seguridad, de que acaben dentro de la portería.

Solo 4 goles al margen de la delantera

Pero no es del todo justo centrar la falta de gol solo en los hombres de ataque del Mallorca. En un sistema en el que prima la defensa, apostando la mayoría de veces por solo un delantero en el once, el resto del equipo debe acompañar en la tarea de marcar goles, ya que dejar toda la responsabilidad en solo un futbolista es demasiado. Y en ese aspecto el equipo no está respondiendo. De los catorce goles, solo cuatro no corresponden a delanteros. Samú Costa, Antonio Sánchez, Raíllo y Dani Rodríguez son los cuatro jugadores que también han visto puerta esta campaña, un registro muy pobre.

Pero también es complicado anotar cuando no juegas arriba cuando el equipo se sitúa tan lejos del área contraria. Una situación que sí se dio ante el Almería y que trajo consigo que futbolistas como Dani, Darder o Samú Costa estuviesen más cerca de marcar.

Con el duelo ante Osasuna de mañana para cerrar el año (21:30 horas/Movistar) y la falta de puntería frente al Almería todavía en el aire, el gran debate sobre quién debe actuar como delantero ante los de Arrasate regresa a escena, incluso la posibilidad de jugar con ambos y proponer un partido en el que ser dominantes arriba.

La necesidad de victorias del conjunto bermellón sigue siendo extrema, y más tras acercarse las posiciones de descenso el pasado fin de semana, por lo que no sería nada raro ver a Abdón y Larin juntos en el ataque frente al conjunto navarro. Si se decide solo por uno, Larin es el que tiene más números de iniciar al igual que en las últimas jornadas.

Rubén García, baja

Jagoba Arrasate no podrá contar con Rubén García en el duelo frente al Mallorca, un jugador que había disputado los tres últimos partidos como titular teniendo buena presencia en el juego ofensivo de los rojillos.

El club confirmó que el banda «causará baja para el último encuentro del año en Mallorca». El resto de la plantilla, a excepción del colombiano Mojica, sí que estará disponible en Son Moix.