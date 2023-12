Javier Aguirre reconoció que el Mallorca se llevó un gran premio ante el Sevilla: «Hemos ganado el partido en el que menos lo merecíamos, pero esto es el fútbol. Rajkovic nos salvó, esa es la verdad».

El entrenador bermellón admitió que su equipo no estuvo nada fino: «No fue ofensivamente nuestro mejor partido, sin lugar a dudas. Tuvimos problemas de posesión de balón y sabíamos que el Sevilla nos iba a meter en el campo, es el primero de la Liga en esto y que iba a tocar sufrir. El equipo tuvo esa dosis de fortuna que nos había abandonado durante la temporada y encontramos los puntos donde menos lo esperabas».

Además, el ‘Vasco’ reconoció que llegó a mirar el reloj en un duelo que no «terminaba nunca». «El partido se me ha hecho larguísimo y eso que fue como pensábamos, pero no imaginábamos que no tuviéramos la capacidad de aprovechar los espacios que nos daba el Sevilla. Las vigilancias de ellos no las supimos aprovechar y perdimos muy rápido la pelota».

El mexicano, eso sí, le concedió mucho valor al triunfo por el momento en el que llega. «La portería a cero la valoramos mucho, sé que gusta más un 5-4 que un 1-0. Esa es nuestra idea, y a partir de ahí desplegarnos y ser más contundentes en las áreas», comentó antes de ir más allá acerca de las expectativas generadas en el mercado de verano. «El año pasado tuvimos once partidos de 1-0 o 0-1 y vinieron Darder y Larin... Pero nos ha costado encontrar el sitio y la forma de juego. De hecho, confieso que todavía no tengo muy claro cómo ponerlos y tengo que darle vueltas. A juzgar por la clasificación no ha funcionado», dijo con sinceridad.

Preguntado por el gol anulado a Pedrosa, a instancias del VAR, Aguirre fue claro. «No vi nada en el campo, pero me fijé en la reacción de Rajkovic porque ni miré al banquillo porque a veces somos poco objetivos. Pero vi que hay un runrún en el banquillo, me hace pensar que algo hay. Le pega en el codo, con cero intención, pero está bien anulado», analizó.