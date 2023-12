Tras el partido de la Copa del Rey del pasado miércoles ante el Valle de Egüés, con victoria del Mallorca por 0-3, el técnico bermellón Javier Aguirre destacó a dos jóvenes a los que no ha tenido mucho en cuenta en este inicio de temporada.

El mallorquín Javi Llabrés destacó con dos goles y el colombiano Daniel Luna mandó un balón al larguero. Más allá de su actuación en ataque, el mexicano admitió que se habían ganado tener más presencia en el primer equipo: «Me alegro mucho por Llabrés y Luna, que me están levantando la mano y diciendo ‘aquí estoy’. Me alegro que tenga dos opciones más con Llabrés y Luna».

Sin demasiadas oportunidades con el primer equipo, en el caso del mallorquín, y jugando con el filial de Tercera en el caso del colombiano, ambos se presumen como los primeros refuerzos de invierno para Javier Aguirre, necesitado de alternativas arriba ante la baja por sanción de Muriqi, las dudas con un Larín que además está tocado físicamente y la irregularidad de un Amath capaz de firmar jugadas brillantes y falar lo más fácil.

Un canterano y una inversión del club

Javi Llabrés (Binissalem, 2002) busca este año consolidarse en el primer equipo, en el que empezó a dejarse ver en la campaña 21-22, con Luis García Plaza en el banquillo. Esta pretemporada se ganó un sitio en la plantilla y se le dio el número ‘19’, acumulando esta campaña 114 minutos en Liga. Ha jugado en ocho partidos, siempre como suplente, y es el único jugador del primer equipo que todavía no ha sido titular en Primera.

Formado en el Real Mallorca, es el único futbolista de esas características en la plantilla de Aguirre y tiene como principal hándicap su físico (mide 1’74), aunque en el último año ha ganado en fuerza. Diestro, se mueve con naturalidad por la banda izquierda, ejerciendo de extremo o actuando en la mediapunta. Tiende a hacer la diagonal y aprovechar su buen disparo a puerta, aunque también puede dar el último pase.

Por lo que respecta a Daniel Luna, el colombiano es una apuesta de la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells. Llegó cedido en enero de este año desde el Deportivo Cali. El Mallorca abonó 75.000 euros y se reservó una opción de compra, que hizo efectiva este verano: un millón de euros por el 80 por ciento de su ficha. De hecho, fue el primer fichaje que cerró el club bermellón para esta temporada.