El Mallorca y la Copa del Rey en el Valle de Egüés. ¿Si se lo dicen a principio de temporada se lo hubiese creído?

El año pasado al ascender como primeros sabíamos que teníamos el premio de la Copa y que había que pasar una eliminatoria primero contra un rival que no fuese de Primera. Estamos muy ilusionados con que nos haya tocado el Mallorca. A mí me hace mucha ilusión en especial porque está Javier Aguirre, que tiene vínculos con el Osasuna donde también jugué yo. Para un club humilde como el nuestro, primer año en Segunda RFEF y la Copa del Rey contra un Primera va a ser un hecho histórico.

La pena es no poder jugar en su campo.

No pasó los requisitos. La Federación Navarra dio el visto bueno, pero la Española dijo que no. Hay una valla lateral que tiene que estar a 1,50 metros y está a 1,30 y detrás de una portería hay una pared de cemento que se tapaba con unas lonas, pero no pudo ser. Jugaremos en Mutilva, un campo de hierba artificial pero que es muy grande.

¿Quién es el Valle de Egüés?

Este club hace veinte años era del pueblo de Egüés, que está a cinco kilómetros de Pamplona. Luego se refundó junto a otros pueblos y pasó a llamarse Valle de Egüés. Son una serie de pueblos de la zona que incluye Sarriguren, un barrio de Pamplona.