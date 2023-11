Pablo Maffeo, más de 25.000 kilómetros sin jugar con Argentina

Un viaje muy largo, muchos kilómetros recorridos y la oportunidad de vestir los colores de la actual selección campeona del mundo, aunque sin disputar un solo minuto. Pablo Maffeo, lateral del Mallorca, puede decir orgulloso que ha formado parte de Argentina, pero su debut deberá esperar. El defensor, convocado por Lionel Scaloni para la concentración previa a los duelos frente a Uruguay y Brasil, ha viajado más de 25.000 kilómetros, pero en ambos encuentros se quedó fuera de la convocatoria.

El futbolista bermellón, que se espera que hoy se reincorpore a los entrenamientos bajo las órdenes de Javier Aguirre, llegará tras un largo viaje y con muy poco margen de recuperación de cara al choque de este sábado en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid (21 horas/Movistar).

Aunque ha estado entrenando con el combinado albiceleste, acumulará tres semanas sin jugar un partido oficial, no así sus compañeros, que, al margen de los internacionales, jugaron un choque amistoso ante el Boavista portugués la semana pasada (4-1). No sería extraño, por tanto, y en vista a los duelos clave de la semana que viene ante el Cádiz (miércoles 29, 21 horas) y Alavés (domingo 3, 14 horas) que se le reservara ante los de Simeone.

Agradecimiento a su madre

Pese a no jugar, Maffeo quiso agradecer a su madre, argentina de nacimiento y el motivo por el cual ha podido ser convocado por Scaloni, la oportunidad de la que ha disfrutado estos días. «Solo darte las gracias, gracias a ti he cumplido un sueño, he podido sentir un país que me ha recibido con los brazos abiertos y me ha demostrado su simpatía, humanidad, felicidad, locura, pasión, ambición, apoyo y mil cosas más. Todo es gracias a ti y por ti mamá. Te amo», publicó en su cuenta de Instagram.

El lateral bermellón estuvo presente en las gradas de la Bombonera en la derrota ante Uruguay (0-1) y vivió de cerca la victoria en Maracaná ante Brasil (0-1), así como los lamentables incidentes registrados en la grada entre aficionados de ambos equipos y que retrasaron el inicio del partido.

Al final, fueron más de 25.000 kilómetros de viaje, traslados por tierra aparte, tras los que el cuerpo técnico del Mallorca deberá valorar si le han pasado factura. Si no estuviese en condiciones de jugar ante el Atlético, sería Gio González el que actuaría como titular en un partido complicado ante el equipo más en forma de LaLiga en su casa.

Cyle Larin, eliminado con Canadá

El otro futbolista bermellón que se incorporará en principio este jueves a los entrenamientos es Cyle Larin. El canadiense también acumula una gran cantidad de kilómetros (casi 20.000) a la espalda tras disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Jamaica. El atacante bermellón fue titular en el partido de ida disputado en Kingston, disputando 71 minutos y que acabó en victoria para los suyos, con una asistencia suya incluida. E igualmente arrancó de inicio en la vuelta disputada en Toronto, que acabó con un marcador de 3-4 favorable a Jamaica, que avanzó de ronda gracias al valor doble de los goles fuera de casa. En este choque, Larin jugó 74 minutos y se quedó sin ver puerta de nuevo a pesar de gozar de varias ocasiones claras de gol.

El atacante del Mallorca llega, a diferencia de Maffeo, con más cansancio en las piernas al que hay que sumar el largo viaje. Y ante la ausencia por lesión de Muriqi, es el llamado para suplir su rol de delantero de referencia. Aguirre y el cuerpo técnico valorarán su estado una vez esté en Son Bibiloni, aunque no sería extraño verle de inicio en el banquillo en el duelo ante los de Simeone, siendo Abdón el elegido en el Metropolitano.

A partir de hoy, el técnico mexicano cuenta a su disposición con toda la plantilla para entrenar (menos el lesionado Muriqi), afrontar y preparar la exigente semana de tres partidos en las que el Mallorca debe sumar muchos puntos para alejarse del descenso.