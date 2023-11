Tras tres semanas de largo parón, con la desgraciada noticia de la lesión de Vedat Muriqi, el RCD Mallorca regresa a la Liga y lo hace ante el Atlético de Madrid.

Han sido muchos días sin competir entre el aplazamiento del partido ante el Cádiz y el último parón del año por compromisos internacionales. Un tiempo que debe haber servido al Mallorca para prepararse de cara lo que viene: un mes repleto de encuentros en los que puede arreglar la primera vuelta, siendo Son Moix un factor clave.

Mirad quién está de vuelta 🫵🇦🇷 pic.twitter.com/jtYUTo9vU3 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 23, 2023

Se esperan rotaciones en el conjunto bermellón. Los inminentes partidos ante el Cádiz y el Alavés, en los que los de Aguirre no pueden fallar, pueden provocar que el once que salte ante el Atlético sufra modificaciones. Además, dos futbolistas importantes como Pablo Maffeo y Cyle Larin han regresado de sus selecciones tras largos viajes y no han tenido tiempo de descanso.

En el Atlético también se esperan cambios. La semana que viene afrontan un importante duelo ante el Feyenoord de Champions League en el que no pueden perder si no quieren que su clasificación a la siguiente ronda corra peligro.

Dónde ver el Atlético-Mallorca

El partido se disputará este sábado día 25 a partir de las 21 horas en el Civitas Metropolitano. Martínez Munuera es el árbitro encargado de dirigir el choque, mientras que Pulido Santana estará en el VAR. El partido lo retransmitirá Movistar.