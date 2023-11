RCD Mallorca: Un final de año para remontar

Un mes para arreglarlo todo, para seguir metido en el fango o para hundirse por completo. El Mallorca ya tiene definida la hoja de ruta hasta final de año y el calendario ha querido que sean muchos los partidos ante rivales directos que se le avecinan. En especial con la visita del Cádiz y el Alavés a Son Moix o el viaje a Almería, el actual colista. Encuentros en los que el Mallorca debe ganar si quiere suavizar una mala primera mitad de temporada y acercarse a una puntuación que le permita encarar la segunda con una mayor tranquilidad.

Y el calendario también ha querido ser caprichoso y provocar, con el aplazamiento del duelo ante el Cádiz, un carrusel de partidos seguidos que obligarán a Javier Aguirre a tener que echar mano de toda la plantilla, y más tras la lesión de Vedat Muriqi, que le mantendrá en el dique seco por lo menos hasta el encuentro frente al Alavés.

El particular Tourmalet de los bermellones arrancará en seis días. Visitar al Atlético de Madrid (21 horas) tras tres semanas de inactividad no parece la mejor opción para revertir la dinámica. Y más ante un conjunto colchonero que acumula 15 victorias consecutivas en casa. Ya se venció allí hace dos temporadas con un gol de Take Kubo en el minuto 90, pero la actual dinámica de uno y otro equipo profetizan un desenlace negativo para los de Aguirre.

El propio once que disponga en el verde del Cívitas Metropolitano el técnico mexicano estará condicionado por el siguiente partido del Mallorca. Será cuatro días después frente al Cádiz en Son Moix (21:00 horas). Una final se mire por donde se mire y en la que los tres puntos deben quedarse en la isla. Consumar una derrota o un empate es insuficiente para las urgencias clasificatorias de los rojillos. Y no ganar dejaría a Aguirre en una situación muy delicada, con su destitución flotando en el aire. El conjunto de Sergio González, el otro afectado por el aplazamiento del encuentro por el Kosovo-Israel, también vive sobre el alambre en la clasificación, y de igual manera tendrá marcada en rojo la visita a la isla.

El regreso de LGP

Y para cerrar la semana de tres partidos, el Alavés de Luis García Plaza también paseará por Son Moix (14:00 horas). Otro partido en el que no vale otra cosa que no sea conseguir un triunfo ante un rival directo por la permanencia. Un choque que indudablemente estará marcado por el morbo del regreso del madrileño a la que fue su casa una temporada y media, y a la que regresará al frente del conjunto vitoriano y se encontrará con su sustituto en el banquillo.

Acabe bien o mal la semana para el Mallorca, no tendrá tiempo de euforias ni de lamentaciones. Tres días después, le tocará cambiarse el traje de LaLiga por el de la Copa del Rey. El Valle de Egües, de Segunda RFEF, les espera en Navarra para intentar la gesta de ‘cargarse’ a un Primera División. Un choque en el que los menos habituales tendrán su oportunidad, y más tras la exigente semana previa.

El sábado 9 de diciembre será el turno del Sevilla (21:00 horas), también en Son Moix. Los de Diego Alonso no consiguen tampoco darle la vuelta a su situación y también navegan por la parte baja de la tabla. Lo mejor para el Mallorca, si consigue volver a hacer de su estadio un fortín, es que tendrá a su lado a los aficionados en un duelo siempre exigente. Tras este partido, de nuevo regresará la normalidad, al menos durante una semana.

Osasuna para acabar

Y esperando estará el colista de Primera, el Almería (14:00 horas). Otro choque, que por el bien de los bermellones, no puede acabar en derrota ante un equipo que todavía no sabe lo que es ganar. Para acabar el año, cuatro días después, Osasuna (21:30 horas) visitará la isla para poner el punto y final al año 2023 del Mallorca.

Seis encuentros de Liga por delante, cuatro de ellos en casa, que deben servir a los de Aguirre para reconciliarse con las victorias, con Son Moix y poner la permanencia más cerca de lo que está en este momento.