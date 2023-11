Antonio Raíllo, jugador del Mallorca, dijo que la expulsión de su compañero Omar Mascarell «determina mucho el partido» ante el Betis (2-0) y que, pese a que «todos» tienen derecho a equivocarse, «hay una herramienta para minimizar los errores» y «se puede revisar eso». «El colegiado nos dice que el VAR no puede entrar en la jugada, aunque no es una excusa al final», dijo a Movistar+ Raíllo, que lamentó que el partido que se le puso «cuesta arriba» en la primera vez que les llegaron.

El andaluz se mostró confiado en salir de la crisis de resultados. «Se hacen buenos partidos, la línea entre ganar y perder es el final: creemos en el míster y con esta dinámica vamos a sacar resultados sí o sí», señaló. Respecto a su vuelta a los terrenos de juego tras dos meses en el dique seco, indicó que se encontró «desubicado, con falta de ritmo» y que, por ello, se dedicará a «trabajar esta semana para conseguirlo».

Antonio Sánchez

Por su parte, Antonio Sánchez, lamentó no la mala racha de resultados. "Es verdad que los detalles no están cayendo a nuestro lado. Son muchas semanas en las que no sumamos de tres, por lo que tenemos que estar juntos y apretar porque con lo que estamos haciendo no nos está dando", analizó en la zona mixta del Benito Villamarín. "Estamos haciendo las cosas para sumar más puntos, pero hemos tenido buenos momentos que no hemos aprovechado", dijo antes de tener clara la receta a seguir. "Si se aplaza el partido ante el Cádiz será una semana larga para trabajar, unirnos más, el vestuario está fuerte", señaló el centrocampista del Mallorca.

Nastasic

Por último, Matija Nastasic no ocultó su decepción por volver a la isla de vacío. "Estoy muy decepcionado por la derrota ante el Betis, teníamos buenas expectativas antes del partido porque habíamos entrenador bien, pero contra equipos como el Betis tienes que demostrar tu mejor versión más de noventa minutos si quieres tener un buen resultado", dijo el central. El balcánico reconoció que "la expulsión fue dura para nosotros", aunque no quiso hablar de la actuación del colegiado Ortiz Arias. Sobre la mala situación del equipo, fue claro. "Tenemos que seguir trabajando porque estoy seguro que, con este equipom los buenos resultados llegarán", finalizó.