Estudiantes, barberos, panaderos… Así se ganan la vida los jugadores del CD Boiro, rival del RCD Mallorca

El Boiro afronta hoy el partido más importante de su historia. Jugar ante un Primera División en Copa del Rey es algo único en la historia del club gallego, que milita en Regional Preferente, y consiguieron ese premio tras vencer en Cantabria en la ronda previa al CD Monte con un gol de Emilio Carril. Con ese tanto, se aseguraron estar en el sorteo y enfrentarse contra un equipo de Primera, en este caso con el RCD Mallorca. La eliminatoria de esta tarde siempre permanecerá en sus memorias, sea cual sea el resultado. Pero para los 21 integrantes de la plantilla que dirige Anxo Casalderrey, el fútbol es solo un hobby, no una manera de ganarse la vida, al menos por el momento.

Las categorías no profesionales en España no permiten solo dedicarse al fútbol, y el Boiro no es una excepción. Sus jugadores trabajan en diferentes sectores, y muchos de ellos se preparan en la universidad. Hasta ocho de ellos están cursando algún tipo de estudio, la mayoría enfocados en el mundo del deporte: Noya, Juan García y Martín están cursando actualmente un Grado en Ciencias de Actividad Física y Deporte (CAFD); Mario Romero está estudiando para ser profesor en Educación Primaria, mientras que Regueiro se prepara para ser técnico deportivo; Mario Prol está estudiando un Ciclo Superior de Prótesis Dental y Juanma cursa estudios de Administración de Sistemas en Redes.

Tres entrenos por semana

El primer equipo del Boiro, líder e invicto en su grupo, entrena tan solo tres veces por semana: miércoles, jueves y viernes a partir de las 20:30. Un horario que permite cuadrar a los futbolistas su pasión por el fútbol con sus profesiones. Pablo Martín, el primer capitán, es arquitecto técnico (jefe de obra); Juan, uno de los guardametas, es capataz, mientras que Hugo, el dorsal ‘7’, trabaja como distribuidor en el sector alimentario y de acuicultura de mejillones. Saro es contable, mientras que Pereira trabaja como administrativo y Diego Romas como comercial administrativo.

Serafín es barbero, mientras que Felipe va camino de ello y está formándose. Sergio Ramos es operador en una planta industrial química y Gregor es técnico en terapias respiratorias domiciliarias. Ferreiro es becario actualmente, Ángelo trabaja en una imprenta y Mario, otro de los guardametas, está en atención al cliente en Correos. Emi Carril, autor del gol que les permitirá hoy jugar ante el Mallorca, trabaja en una panadería de Santiago de Compostela. Entra a las tres de mañana y allí permanece hasta las once o doce del mediodía. Después se desplaza en coche hasta Boiro para disfrutar de su gran pasión: el fútbol.

La ilusión de todo Boiro

Una manera de ganarse la vida muy diferente a los integrantes de la plantilla del Mallorca, pero que una vez empiece a rodar el balón quedará atrás y solo serán once contra once, con el apoyo del Municipal de Barraña, en busca del sueño de pasar de ronda y dar la machada ante un Primera División.