Más posesión, pero la victoria del Real Mallorca sigue sin llegar

Es la primera vez que el Mallorca concluyó un partido con más posesión que el rival en lo que se lleva de temporada. El 59 por ciento no sirvió para ganar al Getafe en Son Moix (0-0). Era previsible que esta situación se diera contra el equipo de José Bordalás, que tampoco se caracteriza por desear tener el dominio de los encuentros. En la libreta de Javier Aguirre tampoco. De hecho, uno de sus grandes sellos del exitoso curso anterior fue precisamente que los bermellones se encontraban cómodos sin la pelota, algo que este curso, aunque los resultados no son los mismos, se ha repetido.

Porque hasta esta jornada once, más allá del desenlace de cada uno de los duelos, los baleares siempre han dispuesto de menos tiempo el balón que sus respectivos adversarios. Está claro que no es casualidad. Ya en el estreno ante Las Palmas, contra un recién ascendido que quiere el esférico, apenas alcanzaron el 31 por ciento. Y no perdieron (1-1). Algo similar sucedió frente al todopoderoso Barcelona en Palma, con apenas el 30 por ciento, y tampoco doblaron las rodillas (2-2). Y ante otro de los equipos importantes de LaLiga, el Athletic Club, el Mallorca firmó las tablas con solo un 31 por ciento en Son Moix (0-0).

En el otro extremo de esta particular clasificación, después del duelo frente a los azulones de ayer, figura el empate frente al Valencia, con un 48 por ciento (1-1). En aquel encuentro lamentó sus errores en ataque, al igual que ante la Real Sociedad, que alcanzó el 44 por ciento (1-0). Está por ver qué sucederá en el futuro porque, tenga más o menos la posesión, lo que tiene que hacer es ganar de una vez.