El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, no deja indiferente a nadie en sus respuestas. Como ayer viernes, en la rueda de prensa previa al Mallorca-Getafe de esta tarde cuando fue cuestionado por el Barça-Real Madrid; sobre si el Clásico restaría público en Son Moix. El técnico mostró de nuevo su desparpajo y despertó las risas entre los asistentes.

Sorprendido por la pregunta, y dejando entrever que no la había entendido, el mexicano se expresó con naturalidad cuando se le especificó si creía que iba a restar presencia de aficionados. Con taco incluido, Aguirre descartó que la afición del Real Mallorca no responda esta tarde: “Ah… ¿en el campo nuestro? No, no, no jodas, no… aquí debe estar llenando el campo”.

Su respuesta se ha hecho más viral hoy sábado, con la cercanía del Clásico y la del partido que el Mallorca disputará, a partir de las 18:30 horas en el Estadi Mallorca Son Moix, ante el Getafe. Un partido importante para el conjunto bermellón, que si pierde podría acabar acabar la jornada en descenso.