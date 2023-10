Casting en el Real Mallorca para sustituir a Sergi Darder

El Mallorca regresa a la acción este sábado ante la Real Sociedad (14 horas/Movistar) y lo hace sin su principal cabeza pensante en el terreno de juego. La ausencia de Sergi Darder por lesión abre un hueco en el centro del campo y un casting para encontrar una figura que reemplace, en la medida de lo posible, la importancia del artanenc en el dibujo de Javier Aguirre.

Cuando Darder se tiró al suelo ante el Valencia, tocándose la parte posterior del muslo, ya hacía presagiar que los mallorquinistas se quedarían un tiempo sin ver al ‘10’ sobre le terreno de juego. Todavía faltan varias semanas para que se vuelva a vestir de corto, pero su baja es fundamental. Y más ahora que parecía estar cogiéndole el truco al Mallorca y a su forma de juego. Ha gozado de la máxima confianza del cuerpo técnico desde su llegada, a pesar de que, a excepción del partido en Vallecas y tramos del encuentro ante el Valencia, no se le ha visto al nivel que se le presupone.

Real Sociedad, Getafe, la primera ronda de la Copa... Un buen número de partidos en los que no podrá jugar y en los que Javier Aguirre deberá buscar en el banquillo una solución efectiva. El primero en la lista de posibles sustitutos es Manu Morlanes. El mediocentro maño es seguramente el futbolista de la plantilla que más cercano está a la forma de jugar de Darder. Mucho más ofensivo que Mascarell, Samú o Antonio, el jugador de 24 años está ante un gran oportunidad de recuperar terreno perdido.

Y es que esta temporada está contando con menos minutos (318) de los que seguramente esperaba. A pesar de que ha participado en ocho de las nueve jornadas disputadas hasta ahora, tan solo en cuatro ha sido titular. Y en los últimos tres partidos –ante Barcelona, Rayo Vallecano y Valencia– tan solo acumula 26 minutos de juego. Y eso que el Mallorca pagó por su fichaje 2'5 millones de euros, al hacerse efectiva la cláusula de compra obligatoria incluida en su cesión el pasado invierno desde Villarreal en caso de lograr la permanencia.

Si Aguirre decide mantener la defensa de cuatro, sus probabilidades de participación serían mayores, ya que formaría junto a Samú (o Mascarell), Antonio y Dani. A priori, en un partido en el que el Mallorca buscará cerrar líneas y dejar que se juegue poco en su campo, dejando toda la iniciativa al rival, un doble pivote con Samú y Mascarell es una opción probable, acompañados por Dani y Antonio. Apostar por Morlanes con este dibujo, con un solo un pivote defensivo, sería meter un poco más de fútbol en la sala de máquinas.

En cambio, si regresa a la de cinco, opción muy probable este sábado ante la Real Sociedad, que juegue Morlanes ya no es tan seguro. En este escenario, el técnico mexicano del Mallorca puede repetir el esquema que empleó (y que tan bien le funcionó) ante el Barcelona, con tres centrocampistas y dos delanteros. Aquí ganaría enteros la entrada de nuevo en el once de Omar Mascarell para fortalecer el pivote ante el enorme potencial en el centro del campo de los de Imanol. En este supuesto, no sería extraño ver una línea de tres compuesta por el tinerfeño, Samú y Dani o Antonio Sánchez.

El gallego es inamovible este curso en los planes del de Ciudad de México, el palmesano se ha ganado con crecer continuar en el campo y el portugués ha asumido galones desde su entrada en el equipo.

La baja de Darder, el hombre señalado para acaparar la pelota y dirigir el juego ofensivo del Mallorca, hace mucho daño a un Mallorca que empieza a necesitar como el comer una victoria para distanciarse de unos puestos de descenso que, empate tras empate, se acercan cada vez más. Morlanes, Mascarell, e incluso Amath o Llabrés quieren luchar por ocupar su puesto y sentirse importantes. La oportunidad es buena, con partidos complicados, y ahora depende de ellos y de la voluntad de Aguirre hacer olvidar la figura del de Artà.