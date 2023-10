Raíllo acelera su recuperación

Con deportivas, pero sobre el césped. Antonio Raíllo está acelerando la recuperación de su lesión y parece que el plazo de unos cuatro meses que le debía tener sin competir hasta Navidad se va a acortar sustancialmente. Todavía está por ver cuánto, pero todo apunta a que el central tiene opciones de volver a vestir de bermellón a finales de noviembre.

Este martes saltó al terreno de juego mientras sus compañeros se ejercitaban y estuvo departiendo varios minutos con el técnico Javier Aguirre y su ayudante Toni Amor, entre otros. Con el pelo teñido de rubio, el primer capitán de la plantilla ya trabaja en el gimnasio y realiza varios ejercicios físicos para dejar atrás la lesión que le obligó a pasar por el quirófano para la reconstrucción del ligamento de su tobillo izquierdo.

El 18 de agosto, en el encuentro del Mallorca ante el Villarreal de la segunda jornada, tras un mal gesto al pisar a Sorloth en el minuto 42, el andaluz se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien. Con evidentes gestos de dolor y frustración, abandonó el campo en camilla y le confesó a sus compañeros que se había «roto». El propio Javier Aguirre dijo en rueda de prensa que la lesión «tenía mala pinta» y que Raíllo había explicado que le recordaba a la lesión que sufrió en agosto de 2021. Y no se equivocó, aunque en esa ocasión intentó mediante tratamientos conservadores recuperarse de su dolencia y no lo consiguió, por lo que fue operado y llegó a estar seis meses de baja.

No obstante, esta vez se decidió no esperar y el doctor Ramon Cugat le intervino en Barcelona de una dolencia que ha dejado sin uno de sus baluartes al Mallorca en este inicio de curso. Por eso su regreso sería fundamental para elevar el nivel de una defensa que echa de menos su capacidad de liderazgo y sus dotes para la anticipación y contundencia.

Raíllo, que marcó un gol en Las Palmas en la jornada inaugural, está con confianza, aunque también es consciente de que no se puede precipitar, por lo que todavía está por ver cuáles son sus sensaciones una vez toque el balón. Lo que es seguro es que ahora se siente bien y está convencido de que podrá volver incluso antes de lo previsto, más allá de ponerse en forma después de que tampoco realizara una pretemporada completa en verano por unas molestias en el dedo de un pie.

Otro que ayer también se ejercitó es Pablo Maffeo, que causó baja ante el Rayo y Valencia por culpa de un pinchazo en el muslo derecho que se produjo en el encuentro frente al Barcelona y está por ver si ya está disponible para el duelo en el Reale Arena de este sábado -todo apunta a que no-, o ya habrá que esperar al del Getafe en Palma. El lateral catalán corrió junto a uno de los fisioterapeutas del equipo, Javier Escobar, durante varios minutos antes de volver al gimnasio.

Los que regresaron a Son Bibiloni fueron los internacionales Muriqi y Cyle Larin y solo se ausentó de la sesión el meta Rajkovic, todavía con la selección de Serbia.