El Mallorca tiene un problema en la defensa

Una de las razones por las que al Mallorca le cuesta tanto arrancar en este primer cuarto de temporada hay que buscarlo en su fragilidad defensiva. Solo en dos partidos, Athletic Club en Son Moix y Celta en Balaídos, en la que hasta ahora es la única victoria de la temporada, ha acabado con la portería a cero, lo que le ha reportado la mitad de los puntos que figuran en su casillero. En los siete restantes, por un motivo u otro, el equipo ha encajado, lo que se traduce en la pérdida de muchos puntos que lastran al equipo y le impiden abandonar la zona baja de la clasificación.

Sorprende esta mala estadística ya que una de las señas de identidad de los equipos de Javier Aguirre es su solidez defensiva. Esta temporada el equipo ha encajado la friolera de quince goles, los mismos que el Villarreal y Celta, decimosexto y decimooctavo, respectivamente. Solo el Granada, penúltimo, y Almería, colista, han visto perforada su portería más veces, en 23 y 24 ocasiones. No es casualidad que los equipos que más perforada ven su portería son los que se encuentran rozando la zona de descenso, o en ella.

Los cinco goles encajados en Girona pesan como una losa en los pésimos números defensivos del Mallorca. En Granada le marcaron tres, dos el Barcelona y el Rayo y uno el Las Palmas, Villarreal y Valencia, el pasado sábado. Quince goles por los nueve de la temporada pasada a estas alturas, en la jornada nueve. En este primer cuarto de la temporada pasada, Rajkovic acabó imbatido ante el Athletic -con una exhibición en San Mamés en el estreno del campeonato-, Rayo Vallecano y Almería. Y, salvo los cuatro goles encajados en el Santiago Bernabéu, el resto de partidos acabó con un único gol en contra. En total, nueve por los quince de esta temporada.

Pese a esta diferencia de seis goles de una campaña a otra, el Mallorca solo suma un punto menos, ocho, por los nueve del curso pasado en la novena jornada. A esto ayuda que el equipo ha marcado doce dianas, una cifra más que aceptable y que mejora la de diez equipos, lo que indica que si se logra conseguir algo de solidez en defensa los resultados tienen que empezar a llegar.

Aunque la situación todavía no es preocupante, en la plantilla se es consciente de que empieza a ser urgente sumar de tres para alcanzar las imprescindibles once o doce victorias que se precisan para mantener la categoría. El próximo rival es nada menos que la Real Sociedad de Kubo en el Reale Arena, uno de los equipos más en forma del campeonato. Una prueba de fuego para la defensa.

Las lesiones de Maffeo y, sobre todo, la de Raíllo, que no volverá hasta enero, han supuesto un hándicap importante para el equipo

En vista de que con su habitual línea de cinco defensas el equipo seguía encajando goles, en los tres últimos partidos, ante el Barcelona, Rayo y Valencia, Aguirre ha pasado a una línea de cobertura de cuatro hombres para intentar dar un poco más de mordiente ofensivo al equipo. No se ha conseguido frenar la sangría, pero al menos ofensivamente el equipo ha marcado cinco goles en esos tres partidos, con unos números de goles a favor muy aceptables. Sin duda, las bajas por lesión de Maffeo, al que se espera ante la Real el próximo día 21, o a más tardar contra el Getafe el 28, y, sobre todo, la de Raíllo, al que no se espera hasta enero, han influido en el mal comienzo del equipo y en los muchos goles que ha encajado. Y eso que Rajkovic, salvo algún borrón, como el gol encajado el pasado sábado contra el Valencia, sigue en un gran estado de forma y artífice de que los números defensivos del equipo no sean todavía peores de lo que son.