Sergi Darder estará un mes de baja. Las exploraciones realizadas al centrocampista del Real Mallorca han confirmado que padece una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda producida en el encuentro del pasado sábado ante el Valencia en Son Moix (1-1), según ha informado IB3 Televisió. Todo un contratiempo en los esquemas del técnico Javier Aguirre, que se queda sin un fijo en el once inicial y que estaba llamado a seguir elevando su rendimiento tras convertirse en el fichaje más caro de la historia del club, por diez millones de euros.

Darder se perderá un tramo importante de la competición, con tres partidos de Liga y la primera ronda de la Copa del Rey, aunque el hecho de que esta semana haya un parón de selecciones provoca que no se ausente una jornada más de la competición doméstica. El artanenc no jugará contra la Real Sociedad, encuentro fijado el 21 de octubre a las 14 horas, ni contra el Getafe, el día 28 a las 18:30 horas en Palma. Además, tampoco saltará al césped del Benito Villamarín el 4 de noviembre, a las 16:15 horas, para enfrentarse al Betis. Si las previsiones se cumplen, el ex del Espanyol podría volver a jugar contra el Cádiz, duelo que todavía no tiene fecha y que se jugará el fin de semana del 12 de noviembre.

El mallorquín, que abandonó el terreno de juego cojeando ostensiblemente en el minuto 75 del choque ante los valencianos, abre un abanico de posibilidades en el centro del campo. Todo apunta a que Manu Morlanes, como acompañante de Samú Costa, o incluso Omar Mascarell, pueda ser su sustituto en el Reale Arena en la próxima jornada, aunque todo depende del dibujo por el que quiera apostar Aguirre ante los vascos. Dani Rodríguez y Antonio Sánchez, después de sus últimas buenas actuaciones, se antojan titulares en el centro del campo.

Darder es el quinto jugador, hasta el momento, con más minutos de la plantilla en lo que se lleva de temporada. Ha disputado los nueve encuentros -seis de ellos como titular- para un total de 629 minutos. Y todo ello a pesar de haber aterrizado en el Mallorca el día antes de iniciar la Liga en Las Palmas sin haber realizado la pretemporada.