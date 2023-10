Opinión | Ni gana ni pierde, solo empata

Este Mallorca de Aguirre es un ‘empatón’ como decía mi querido y añorado Tolo Arnau.

No le gustaba el fútbol, pero si conocía a gente que era asidua a la quiniela, como yo mismo, y entendía que había equipos que ni ganaban ni perdían pero que sí empataban mucho y fastidiaban a más de un quinielista más afín a las victorias de los suyos y las derrotas ajenas.

Pues eso es el Mallorca de esta temporada, un equipo al que le cuesta un horror ganar (solo una victoria en nueve jornadas), que ha perdido tres partidos, y que empata una vez detrás de otra y ahora van tres igualadas seguidas, pobre balance para el objetivo de instalarse en mitad de la tabla con tranquilidad.

Y esta vez ante el Valencia fue una pena. Los bermellones llegan, pero con poca claridad y falta de finura y además, a falta de un cuarto de hora parece perder fuelle, y eso es preocupante.

Darder ya dirige, pero no le entienden, el artanenc da vueltas sobre sí mismo con el balón hasta encontrar un desmarque y lanzar esa línea de pase que sí encontró en Vallecas, pero las más de las veces, no las hay.

Muriqi no estuvo fino, Abdón no la vio y Larin, todavía no. ¿Y por las bandas? Por ahí no hay nadie, ni se le espera.

Ni se gana, ni se pierde mucho, pero repito, se empata demasiado y eso penaliza.