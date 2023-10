Son Moix ya no es un fortín

Cuarto partido en Son Moix y los de Javier Aguirre siguen sin conocer lo que es dar una alegría en forma de victoria a la afición. Tres empates que suponen apenas tres puntos, de los doce puestos en juego. El equipo cimentó el pasado año su permanencia en Primera en los extraordinarios resultados logrados en Palma, pero este año el remodelado recinto ha dejado de ser el fortín que solía.

El del Valencia era un momento extraordinario para volver a la senda de victorias, especialmente si te adelantas en el marcador cuando apenas han pasado cinco minutos. Todo parecía medio hecho tras una salida con garra de un Mallorca que repitió fórmula de 4-4-2. Tras el gol se le dio la iniciativa al rival, algo que le suele ir bien a los de Aguirre, pero que ante los de Baraja, que no especulan, no fue una buena decisión. Ante el Rayo se optó por otra fórmula más ambiciosa y si no es por el VAR el premio habría sido mayúsculo. Hay mimbres para hacerlo de otra manera. Darder sigue dando un recital de buen fútbol cuando tiene el balón. Muriqi no es solo un incordio para las defensas, sino que su aportación achicando balones y filtrando al área con intención es superlativa. Hace falta que haya otros jugadores que aporten algo más que se salga del puro expediente cumplidor.

No hay urgencias clasificatorias por ahora, porque sumar puntos se ha puesto muy caro en esta Liga EA Sports. Ocho sobre veintisiete no es un gran botín, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras. Llega un parón de selecciones que debe servirle a Aguirre para consolidar el nuevo modelo de juego, adaptado a los fichajes que se han hecho: Darder, Samu, Mascarell, Lato, Larín. Es posible.