El Mallorca és massa lent

L’entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha tornat a la tàctica del 1-4-4-2 mantenint Abdon Prats de titular devora Muriqi, però la fórmula no li ha servit per guanyar el partit. Cap dels dos no han marcat i només el kosovar ha fet una bona rematada de cap, però que no ha servit per res. La resta del partit ha estat desigual. El Mallorca ha millorat a la segona part, però no hem tingut la sensació que hagués de sumar els tres punts amb autoritat. Tècnicament, el València ha estat millor, però tampoc no ha fet més mèrits per guanyar el partit, tot i que Valjent -avui sí que ha estat bé- ha evitat una jugada de molt de perill.

A banda del que hem comentat, l’empat mallorquinista només es pot explicar a partir de l’exasperant lentitud dels davanters i fins i tot dels migcampistes. Però sobretot d’un jugador que cada jornada sembla que jugui pitjor i sigui més lent. Estam parlant de Larin, un dels fitxatges estrelles de la temporada. L’ex del Valladolid, que en cap moment no està justificat que sigui alineat, mostra una lentitud desesperant en jugades que en condicions normals haurien acabat en gol. Els defenses valencianistes sempre s’han avançat a les accions del canadenc i en algunes de Muriqi, que ho dona tot, però que acaba totalment esfondrat. La victoria se le resiste al Mallorca en Son Moix Després dels empats davant el Barça i el Rayo, tothom esperava una bona reacció del Mallorca, però després del gol de Dani Rodríguez -algú ha dit que l’ha marcat massa prest- l’equip s’ha tornat a tirar endarrere i ha propiciat l’empat del València, que ni la pròpia banqueta s’esperava. També podem donar la culpa a la lentitud de Samu Costa en la rematada de Diego López. A aquestes alçades del campionat, tampoc no és un bon símptoma valorar com a bo un punt jugant a Son Moix. Per tant, l’afició mallorquina haurà d’esperar per veure la primera victòria a Palma. 👹 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 | #RCDMallorcaValencia pic.twitter.com/TMaUldPC2X — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) October 7, 2023