Javier Aguirre no quiere tocar lo que le está funcionado. El técnico del Real Mallorca dará continuidad al once de Vallecas, aunque la posibilidad de volver a la defensa de cinco está. Antonio Sánchez jugará ante el conjunto che, y arriba lo harán Muriqi y Abdón, ambos goleadores este curso de los bermellones, con Larin esperando su oportunidad. "Le veo entrenando cada día mejor. Ahora ya está al 100% de lo que espero de él. Le veo delgado, peleando, tirando a puerta y rompiendo al espacio. Ya es el Larin que quiero. Pero para su mala fortuna Abdón y Muriqi la están metiendo. No puedo jugar con los tres, tendrá que esperar su turno. Pero ahora es decisión mía. Antes era culpa suya porque no estaba en mala forma y ahora es porque los otros dos están bien", ha explicado esta mañana en rueda de prensa.

