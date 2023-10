El VAR arbitra al Mallorca

El VAR ha cambiado el fútbol. Ha modificado la manera de entender las jugadas dentro del área, la forma de defender e incluso las celebraciones han perdido ese momento de euforia innato, que ha dado paso a esperar la repetición o ver los gestos del árbitro. Y el Mallorca no escapa de este nuevo fútbol. Esta temporada, en solo ocho partidos de Liga, el VAR ha intervenido en nueve ocasiones. Una barbaridad comparada con el curso pasado, en la que en 38 jornadas actuó solo en doce.

J. 1: Las Palmas-Mallorca

Un penalti de Copete por un pisotón sobre Sandro

En la primera jornada de Liga el VAR ya actuó en un partido del Mallorca, y en contra de sus intereses. En el minuto 25, un centro sin aparente peligro de Sandro se perdió por línea de fondo. El atacante cayó al suelo y el colegiado, a instancias de Del Cerro Grande, fue a revisarlo al monitor, comprobando que Copete pisó al atacante canario justo después de soltar el balón. Veredicto: penalti para Las Palmas.

J.3: Granada-Mallorca

Roja anulada a Gio González por una entrada sobre B. Zaragoza

En el encuentro ante el Granada, Hernánez Maeso mostró tarjeta roja directa a Gio González por una fuerte entrada a Bryan Zaragoza en el minuto 49. Pizzaro Gómez, en el VAR, le llamó para revisar la acción y se retractó de su decisión, castigando finalmente la acción con tarjeta amarilla.

J.5: Celta-Mallorca

Gol fantasma de Bamba con 0-0 en el marcador

Esta es quizás la acción más complicada que ha tenido que analizar el VAR hasta el momento en un partido del Mallorca este curso. En un primer instante, Munuera Montero concedió como gol, por indicaciones de su asistente en la banda, el disparo de Bamba, que tras golpear el larguero rebotó en la línea y salió fuera. Prieto Iglesias le llamó al monitor y, tras más de dos minutos de revisión, decidió anular la jugada al entender que la pelota no había atravesado la línea por completo.

J.6: Girona-Mallorca

Una plancha de Samú sobre Yangel al límite del área

El terrible partido en Girona también tuvo su dosis de VAR. Una fuerte plancha de Samú Costa sobre Yangel no tuvo castigo directo de González Fuertes, que no observó nada. Del Cerro Grande le llamó para revisar la acción, una falta a todas luces, aunque tuvo su complicación por clarificar si se había cometido dentro del área o no. Finalmente señaló penalti a favor del Girona.

J.7: Mallorca-Barcelona

Piscinazo de Lamine Yamal dentro del área

Con 2-1 a favor del Mallorca, una internada de Lamine Yamal en el área acabó con este en el suelo tras ir Copete a cortar la acción. Muñiz Ruiz señaló penalti, pese a las quejas de los bermellones. Prieto Iglesias le contactó por el pinganillo y tras casi tres minutos de revisión, revocó su decisión al entender que no había contacto suficiente, anulando el penalti.

J.8: Rayo-Mallorca

Cuatro intervenciones del VAR y tres en el tiempo de descuento

El partido ante el Rayo Vallecano se lleva la palma en cuanto a actuaciones del VAR. La primera llegó en el gol del Mallorca, obra de Muriqi. El linier señaló fuera de juego, pero Soto Grado desde el VAR corrigió la acción al comprobar que el kosovar estaba en posición correcta.

Agresión de RDT a Gio Gonzalez en el minuto 93

Melero López expulsó al atacante del Rayo al entender que había agredido al lateral del Mallorca. Desde el VAR, le pusieron las imágenes omitiendo un codazo previo del jugador franjirrojo. El colegiado deshizo su acción, mostrando amarillas a ambos jugadores.

Mano de Gio en el área en el minuto 96

Fue la jugada que lo cambió todo. El partido ya acababa y el Mallorca ganaba 1-2. Gio tocó el balón con el brazo tras ser desequilibrado por RDT. El colegiado no apreció nada en directo, aunque tras ser requerido por el VAR, señaló penalti.

Repetición del penalti al estar Rajkovic adelantado

El portero del Mallorca detuvo el lanzamiento de Falcao en el 102, aunque se adelantó demasiado y la pena máxima tuvo que repetirse.