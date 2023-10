Antonio Sánchez obtiene premio a su rebeldía

La historia del fútbol está repleta de jugadores que a comienzos de temporada están prácticamente desahuciados por sus entrenadores y acaban convenciendo a la primera oportunidad que reciben. Es el caso de Antonio Sánchez (Palma, 26 años), que se ha subido al tren que le ha puesto en bandeja Javier Aguirre para asentarse en el once titular, al menos en los dos últimos partidos.

Antonio sorprendió en el equipo inicial ante el Barcelona, el pasado 26 de septiembre. Aguirre anunció en la previa una pequeña revolución después del descalabro de cuatro días antes en Girona (5-3). Y la principal novedad fue, sin duda, la presencia de Antonio Sánchez, un futbolista que, hasta aquel día, solo había disputado un minuto, al entrar en el 89 por Dani, en el típico cambio para perder tiempo y conservar la mínima ventaja (0-1). Antonio fue uno de los destacados ante los de Xavi y, desfondado, fue sustituido a la hora de partido por Darder. En el momento del cambio, el Mallorca ganaba 2-1.

La presencia del futbolista en el once inicial ante el Rayo Vallecano, el pasado sábado, era la confirmación de que su actuación ante el Barça había convencido a su entrenador. Y es que Aguirre ya lo dijo en la previa: «Estoy muy contento con él. Si alguno siente que le ha adelantado por la derecha, pues sí, Antonio lo hizo muy bien y jugará. Jugará porque merece repetir, porque el chico ha entrenado como un campeón y jugó muy buen partido. Hizo un gran despliegue físico, terminó con calambres y con hielo, como Gio. Será titular, lo merece», fueron las palabras de mexicano, que desde su llegada ha demostrado que no se casa con nadie. Juegan los que le convencen.

Y Antonio no le decepcionó porque volvió a jugar a un gran nivel ante los vallecanos, con gol incluido, el 1-2 tras un fenomenal pase de Darder. Al celebrarlo, el hombro se le salió de sitio, una parte del cuerpo muy sensible para el jugador y, aunque se lo recolocaron, tuvo que ser sustituido poco después.

Antonio no quiere desaprovechar este buen momento y, si el hombro no lo impide, que parece que no, apunta a titular ante el Valencia el próximo sábado porque Aguirre es partidario de tocar lo menos posible lo que funciona.

Nada hacía indicar en la pretemporada que su situación podía dar un giro de 180 grados. Y es que, desde un primer momento, el de Ciudad de México fue de cara con el mallorquín. Le dijo que los fichajes de los centrocampistas Darder, Mascarell y Samu le iban a cerrar el paso y que contaría con pocos minutos. Y que si se quería buscar equipo, lo podía hacer. No solo eso, Antonio fue despojado del dorsal 10, un número que suele lucir el jugador con más calidad de la plantilla. Y el 10 fue para Sergi Darder, el fichaje más caro en la historia del Mallorca y seguramente el jugador más dotado técnicamente.

El mallorquín, que ahora luce el dorsal 18, está sabiendo aprovechar su momento. No ha desesperado. Sabe que la temporada es muy larga y que los futbolistas atraviesan por diferentes rachas. Y ahora ha cogido la buena. La fascitis plantar de Mascarell fue un primer paso a su favor y las flojas actuaciones de Darder le abrieron de par en par las puertas de la titularidad. El de Artà fue suplente contra el Barça y frente al Rayo se vio beneficiado por la defensa de cuatro de Aguirre, que posibilitó que se mantuviera una línea de cuatro centrocampistas, con los intocables Dani y Samu más Darder y el propio Antonio. Su negativa a rendirse le ha permitido cambiar su situación de forma radical. Una buena noticia para el Mallorca.