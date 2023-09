Girona-Mallorca: con los once de Balaídos

El Mallorca inicia este sábado (14 horas, Movistar LaLiga) una semana de aúpa, con la visita al Girona, la gran revelación de este inicio de temporada; el Barcelona el martes 26 en Son Moix y el sábado 30 de septiembre con el partido en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Son tres partidos que deben empezar a ser un indicativo de lo que puede hacer el Mallorca en este campeonato, pese a la dificultad que representan los tres rivales.

El Mallorca visita al Girona de Michel con la tranquilidad, siempre relativa, que da el haber sumado los tres puntos en la última jornada ante el Celta. Esto no significa que salgan hoy relajados ante los catalanes, pero sí es verdad que la victoria en Balaídos ha dado un respiro. Ante el Girona, tercero con trece puntos, los mismos que el Barcelona y solo dos menos que el líder Real Madrid, el equipo de Aguirre aspira a sumar su tercer partido consecutivo sin encajar. Que sea así es gracias, fundamentalmente, a Rajkovic, la gran figura ante el Celta con sus felices intervenciones que evitaron una derrota segura de los rojillos.

Por lo que dijo el técnico mexicano en rueda de prensa, se esperan pocos cambios, o ninguno, esta tarde, con respecto al equipo que triunfó el pasado sábado. Lo que es inamovible es el sistema. La defensa de cinco es innegociable, y es probable que repita una línea de cuatro centrocampistas y un único punta, el intocable Muriqi para resguardar la portería ante los previsibles ataques en tromba de un equipo ofensivo como pocos.

Aguirre no tiene previsto tocar ni una coma del guión que tan buen resultado le dio ante el Celta

El Mallorca tendrá enfrente a un equipo de autor, de nombre Michel, ex técnico del Huesca y el Rayo Vallecano. Sin duda el entrenador de moda para el equipo de moda. Ya que, además de ganar, lo hace jugando bien. El pasado lunes realizó una exhibición en Granada (2-4) y, aunque esto no ha hecho más que empezar, todo apunta a que lo del Girona no será flor de un día sino que tiene toda la pinta de que este equipo se moverá en la zona alta de la clasificación durante toda la temporada.

Y es que Michel ha reunido un grupo de jugadores muy competitivo. Perteneciente al City Group, del Manchester City, el Girona se aprovecha de su condición de ‘filial’ del campeón de Europa para hacerse con jugadores de calidad. Así, ha formado una delantera temible con el brasileño Savinho y los ucranianos Doubyk, por el que ha pagado 7,8 millones al Dnipro, y Tsygankov, jugadores que están marcando la diferencia y ante los que tendrán que estar muy atentos los defensas rojillos.

La defensa también es de altura, como lo atestigua que, con cuatro goles, es de los equipos que menos ha encajado. Con Couto y Gutiérrez en los laterales, el azulgrana Eric García y Blind, ex del Bayern Munich, son los centrales. Y en el centro del campo, David López hace las funciones del ahora barcelonista Oriol Romeu en la demarcación de medio centro, junto a Aleix García y Martín.

El encuentro entre el Girona y el Mallorca se disputa este sábado a partir de las 14 horas y se podrá ver por Movistar LaLiga, en un estadio Montilivi que registrará una gran entrada, con un público entregado a un equipo que está haciendo disfrutar a la afición como nunca antes.