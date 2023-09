Real Mallorca-Celta: A evitar urgencias en Vigo

El primer parón por selecciones tiene que haber servido al Real Mallorca y a Javier Aguirre para saber a qué quieren jugar y cómo quieren hacerlo. Y saber dónde colocar a Sergi Darder en el campo, exprimir al máximo la dupla Muriqi-Larin y mantener la fortaleza defensiva del último partido ante el Athletic. LaLiga regresa hoy para los bermellones con la visita a Balaídos para medirse al Celta de Rafa Benítez (18:30 horas/Movistar).

Pese al mensaje de tranquilidad enviado por el entrenador mallorquinista, al igual que por Alfonso Díaz, CEO de Negocio, y Pablo Ortells, director de Fútbol, lo cierto es que solo dos puntos en el casillero es un pobre botín que nadie imaginaba tras el verano. Ganar esta tarde en Vigo calmaría las aguas en vistas al exigente calendario que asoma las dos próximas semanas –Girona, Barcelona y Rayo Vallecano– y daría aire y alas a un equipo que continúa acoplándose con la llegada de muchas caras nuevas. Pero perder sería acrecentar las dudas sobre si el sistema actual del equipo está caduco o no y avivar las llamas de la urgencia en la clasificación.

A Javier Aguirre le gustó lo que vio en el último partido ante el Athletic Club en Son Moix y es por eso que no maneja hacer muchos cambios en el once. Tan solo hay un jugador que podría ser la gran novedad y no es otro que Matija Nastasic. Tal como deslizó el mexicano en rueda de prensa, el serbio, ayudado por la lesión de Copete, tiene muchas opciones de ser titular hoy en el centro de la zaga, flanqueado por Van der Heyden a su izquierda y por Valjent a su derecha. En este caso, el gran perjudicado sería Gio González, titular las cuatro primeras jornadas. Maffeo y Lato, que parece haber cogido ventaja respecto a Jaume Costa, ocuparían los laterales.

En el resto de líneas no se esperan cambios. Rajkovic en portería y en el centro del campo, la zona que más dolores de cabeza trae a Aguirre, estaría formada por Samú Costa –Omar Mascarell sigue lesionado–, Dani Rodríguez y Sergi Darder. Encontrar la posición ideal para el de Artà en el campo es una de las obsesiones del cuerpo técnico, que sabe que gran parte de las opciones del equipo en ataque pasan por conseguir que el ‘10’ se sienta cómodo. Arriba, Muriqi y Larin buscarán ver puerta por primera vez en lo que va de Liga.

Enfrente se encuentra un Celta al que la victoria ‘in extremis’ ante el Almería antes del parón le dio aire en la tabla para colocarse con cuatro puntos. Rafa Benítez medita dar continuidad al once que arrancó en Los Juegos del Mediterráneo, ya que Carles Pérez no está en condiciones de ser titular. En ese caso, el central Joseph Aidoo, un fijo hasta la llegada de Benítez, y Renato Tapia arrancarían en el banquillo junto al griego Tasos Douvikas, que tendrá sus primeros minutos en Balaídos.

El curso pasado, en la última victoria lejos de casa, el Mallorca se impuso por 0-1 en Vigo. Ahora buscarán repetir lo mismo.