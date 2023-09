Javier Aguirre ha empleado el parón para buscar la manera de conjuntar a los nuevos fichajes, corregir los errores de este inicio de Liga y recuperar la identidad del equipo. El técnico del Mallorca ha explicado que durante estas dos semanas ha dejado claro a sus jugadores que no se pueden perder puntos por partidos como ante el Villarreal. "Se ha incidido en que no podemos perder puntos de la manera en la que lo hemos hecho. Más allá de los penaltis, fuimos un equipo muy vulnerable contra el Villarreal. Empatamos contra el Athletic y por lo menos se vio un equipo competitivo.Tenemos carencias, es verdad, pero somos un equipo que nos debe caracterizar nuestra agresividad en el buen sentido, con una presión alta y en ser organizados", ha explicado esta mañana en rueda de prensa.

El preparador bermellón ha explicado que los tres internacionales han regresado bien y que estarán disponibles para mañana. "Es una pena que no hayan jugado ni Rajkovic ni Valjent", ha informado. Sobre Muriqi, se ha alegrado doblemente al ver puerta con su selección. "Ellos viven del gol, estaba muy apenado en el primer penalti. En el segundo no sabía dónde meterse la cabeza. Siente que se nos escaparon 3-4 puntos por su culpa y yo le dije que el año pasado nos dio muchos", ha destacado.

Precisamente sobre el kosovar ha reconocido que tiene una charla pendiente con por los hechos sucedidos en el Rumanía-Kosovo que obligaron a detener durante muchos minutos el encuentro: "Hablo mucho con él de ese tema desde que le conozco. Es un tema delicado, lo lleva con mucha dignidad, como debe ser, está muy orgulloso de ser kosovar. No lo he hablado con él, quería aprovechar para hablar en el viaje a Vigo para ver cómo está en ese aspecto. No le veo afectado, pero fue algo desagradable".

Sobre su pareja en ataque, Larin, Aguirre se muestra optimista sobre su adaptación al equipo. "Le veo a un 80%, hoy le he visto muy cerca de lo que queremos. Es humilde, trabajador y es tímido. Pero se atreve, el otro día llevó a sus hijas al vestuario, su mujer ya está aquí. Vive donde yo vivo, lo tengo muy controlado. Nos va a dar mucho", ha apuntado.

Respecto al partido ante el Celta, ha alabado a su técnico, Rafa Benítez, y el orden que muestran todos sus equipos. "En casa no han marcado gol, pero han empatado uno y ganado otro fuera. Es un Celta con el sello de Rafa, que es un gran técnico muy experimentado. Será un equipo ordenado, con mucho trabajo táctico, en ataque y defensa, atacan muy organizados y es un Celta que tiene nombres propios como Iago Aspas. Han encontrado un funcionamiento ofensivo que va a ser un equipo muy complicado", ha analizado.

"Somos dos equipos que jugamos parecido, con 5-2-3, el Celta tiene buenos patrones defensivos y ofensivos, puede ser un partido espejo. Nuestras debilidades pueden ser sus fortalezas y viceversa. Los duelos individuales van a ser fundamentales. Hay que evitar sus centros, sus carriles no paran de meter centros. Va a ser un bonito duelo", ha añadido.

Además de confirmar la baja de Omar Mascarell, que continúa recuperándose de su fascitis plantar, Aguirre ha dejado caer que Copete seguramente no estará en el once inicial. "La única duda que tengo mañana es Copete que ayer presentó una queja al final del entrenamiento y hoy no ha saltado al campo. Va a viajar, pero es duda para iniciar o estar en el banquillo. Omar es el único que no hemos podido recuperar, la fascitis plantar es una lesión muy jodida. Es algo muy molesto. El doctor ha hecho un buen trabajo, pero no llega a Vigo", ha concluido.