Mallorca-Athletic: Con todo y sin nada

Por primera vez salieron como titulares y pareja de ataque Muriqi y Larin. En segunda línea y con llegada estaban Darder y Dani Rodríguez y por las bandas buscaban doblar por fuera Maffeo y Lato. Y al final, hasta Abdón salió a jugar. Dicho esto, ¿alguien me puede decir de qué color era la camiseta de Unai Simon?

El Mallorca salió contra el Athletic con todo, pero no consiguió nada. Lo mejor de Muriqi fue en tareas defensivas; Larin se perdió en protestas con el árbitro, Darder está superado por la responsabilidad y Dani Rodríguez no encontró espacios. El mallorquinismo llevaba tiempo esperando ver juntos a sus dos tanques de ataque y aunque estuvieron, no se les vio. Tras cuatro partidos, el equipo bermellón sigue sin ganar con un balance de dos empates y dos derrotas, mientras Aguirre, dice él, sigue buscando la ubicación de los nuevos en el terreno de juego.

Hay tiempo por delante para seguir trabajando, y también jugadores

Ahora llega el parón por los compromisos de selecciones, tiempo por delante para seguir trabajando y en la búsqueda del sitio de cada uno para empezar a ganar, porque de lo contrario ya cada partido deja de ser una ilusión para convertirse en una obligación si no se quiere quedar descolgado y empezar con aquello de que cada partido es una final. Hay tiempo por delante, y también jugadores.