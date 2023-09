Un resultat gens sorprenent

Alineació diferent i el mateix resultat o semblant. L’entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, intenta moure les peces, però no acaba d’encertar. La idea del mexicà és, i ho ha estat sempre, sobretot no encaixar. Va venir a Palma amb aquest propòsit, salvà l’equip del descens i feu una temporada més que correcta amb un sistema inamovible: cinc defenses amb tres centrals i dos laterals ofensius, ni més ni pus que el sistema que encara manté, i que segurament mantindrà.

Davant l’Athlètic Club també va ser així, però ara l’equip disposa de jugadors teòricament més creatius i ofensius. La fórmula, de moment, no funciona, perquè aparentment hi ha futbolistes que no tenen el seu millor estat físic i que encara no han trobat el punt de joc òptim. Li passa a Sergi Darder, sobre el qual s’han posat totes les expectatives perquè creï perill a l’àrea contrària. Al mallorquí, però, no se’l veu a gust i d’això, se’n ressent tota la resta.

És evident que quan Darder entra en contacte amb la pilota solen passar coses. Els entesos diuen que no es poden treure conclusions fins d’aquí a dos mesos, més o menys deu o dotze partits, però les urgències en futbol no tenen gaire recorregut. La classificació no menteix i ja tenim el Mallorca amb només dos punts de dotze possibles. N’hi haurà qui afirmaran que hi ha altres equips que estan pitjor, però, com deia Javier Aguirre, seria convenient arribar a l’aturada amb bones sensacions.

Podríem dir que l’objectiu del tècnic només s’ha complert a mitges. Amb bones o males sensacions, en futbol només compten les victòries i el Mallorca encara no s’ha estrenat. Ara quedaran dues setmanes per continuar polint i posar en forma els jugadors per afrontar el pròxim compromís, que serà a Balaídos, dia 16. El Celta, que ha cobrat aire amb Rafa Benítez, no es presenta com un rival fàcil.