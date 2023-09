La sensación que queda después de haber visto al Mallorca es que Javier Aguirre dispone de mejores mimbres para ofrecer mucho más. Dos partidos en Palma, ningún gol y, lo que es peor, con los guardametas rivales prácticamente inéditos. Que el primer remate entre los tres palos no llegara hasta el minuto 75 dice muy poco del planteamiento del mexicano, más preocupado en que no le marquen que en marcar, o lo que es lo mismo, en no perder que en ganar. Con los refuerzos de esta temporada es obligado ser más ambicioso, ir a por los partidos, sin duda, el camino más corto para sumar de tres. Es solo el principio, pero es obligada una reacción para no meterse en problemas.