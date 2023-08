Real Mallorca: La papeleta de Javier Aguirre

Una vez confirmada la baja de larga duración de Antonio Raíllo, que estará mínimo tres meses alejados de los terrenos de juego tras pasar por el quirófano para corregir la rotura en el ligamento de su tobillo izquierdo, comienza un serio problema para Javier Aguirre. El técnico del Real Mallorca tiene un puzzle de difícil solución delante. El cordobés era su baluarte defensivo y, sin él, la defensa cojea.

Actualmente, el Mallorca solo cuenta con Martin Valjent, Copete y Siebe Van der Heyden como centrales puros, ya que Josep Gayà no cuenta y se le busca destino en Primera RFEF. Como baza extra, tiene a Gio González, un lateral reconvertido y que con el mexicano ya actúa más como central que en banda. Pero aquí hay que parar de contar.

Con su línea de tres centrales inamovibles, siendo la opción de jugar con cuatro atrás complicado de asumir y menos sin Raíllo en el campo, Aguirre no cuenta con un solo recambio natural en el banquillo. La opción de Gio ha funcionado, eso es cierto, pero con ello se consigue que Maffeo no tenga sustituto posible y ocurra por ejemplo lo que pasó ante el Villarreal, cuando claramente el catalán necesitaba un relevo y no lo tuvo, acusando en exceso el esfuerzo físico.

Otro caso es el de Van der Heyden. El club ha desembolsado cerca de tres millones y medio por él, una gran apuesta –pero menos en comparación con lo invertido en Larin y Darder–, pero que todavía sigue en blanco y no parece estar preparado para jugar. De hecho, Gio está por delante por él en las rotaciones, como ya se vio cuando Raíllo tuvo que ser sustituido ante el Villarreal.

Su condición de zurdo le perjudica, ya que como sucedió la temporada pasada con Nastasic y Copete, Aguirre solo le ve en la zona izquierda de los tres centrales, pero ahí está el de Écija, que no ha jugado nunca por el centro en el costado derecho. Un movimiento lógico por parte del mexicano, que busca que sus defensores tengan una salida cómoda de balón con su pierna natural.

Mascarell, otra opción

Una solución que parece más remota, empleada en el pasado con Iddrisu Baba, es la de retrasar de posición a uno de los pivotes defensivos de la plantilla . En este caso, coge fuerza la opción de Omar Mascarell, que a pesar de que se siente cómodo jugando por delante de la defensa ya ha ocupado la posición de central en otras ocasiones, aunque este movimiento sería temporal.

Si antes ya era necesario el fichaje de un central de perfil más bajo al que poder recurrir en caso de sanción o lesión, ahora con Raíllo fuera de combate se hace muy necesario y urgente traer a un defensor que pueda partir con el rol de titular desde el principio. Valjent, como ya sucediera en otras ocasiones, será el encargado por ahora de ocupar el lugar del ‘21’ bermellón, pero su manera de entender el juego es muy distinta y el equipo lo acusa, especialmente en salida de balón y en altura en el campo, siendo el eslovaco más prevenido y reculando más que Raíllo.

Aguirre, que necesita un buen cable de Pablo Ortells, tiene una buena papeleta por delante. Además de engrasar y encajar las piezas del centro del campo para arriba, ahora tiene que lidiar con una defensa bajo mínimos que ha perdido a su líder.